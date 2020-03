Help de Horeca: al 3.600 ondernemers melden zich aan

Meer dan 3.600 ondernemers hebben zich de afgelopen dagen aangemeld bij het initiatief ‘Help de Horeca’. Koninklijke Horeca Nederland startte het platform samen met vele (horeca)partners om horecaondernemers te ondersteunen in deze moeilijke periode.

Horecaondernemers hebben te maken met een omzetdaling van meer dan 50%, terwijl hun vaste kosten gewoon doorlopen. Dit leidt tot acute liquiditeitsproblemen en elke vorm van hulp is op dit moment nodig om ervoor te zorgen dat cafés en restaurants blijven bestaan en een goede start kunnen maken na deze crisis.



Waardebon

Gasten kunnen een waardebon aanschaffen bij hun favoriete café of restaurant. Daarmee krijgen de ondernemers nu de broodnodige inkomsten binnen, zodat zij een frisse start kunnen maken wanneer zij hun deuren weer kunnen openen. Help jij mee? Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland: “Het is geweldig om te zien hoeveel horecaondernemers zich bij het initiatief hebben aangesloten. Tegelijkertijd geeft het pijnlijk weer hoe nodig dit soort initiatieven zijn. Het is alle hens aan dek bij veel horecazaken. Meer dan ooit vragen deze tijden om de handen ineen te slaan en horecaondernemers te helpen waar mogelijk.

Daarom is het extra mooi dat zoveel partners zich hard maken om de horeca te helpen. Dit maakt ons echt enorm trots! Vanaf nu kunnen de gasten hun steentje bijdragen. Met dit krachtige initiatief met positieve insteek, hoop ik dat wij gezamenlijk wat licht kunnen brengen in deze moeilijk periode. Wij kijken er enorm naar uit om iedereen straks weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen in de huiskamer van de samenleving.”

Help de Horeca

Via het nieuwe platform www.helpdehoreca.nl kunnen sinds zaterdag 21 maart 12:00 uur waardebonnen aangeschaft worden door iedereen die de horeca in Nederland een warm hart toedraagt. Deze waardebonnen helpen de ondernemers aan inkomsten, ook nu ze gesloten zijn of alleen voor afhaal en thuisbezorging operationeel zijn. Horecabezoekers kunnen de bonnen verzilveren zodra de cafés en restaurants hun deuren weer openen. De bonnen zijn in feite een vooruitbetaalde reservering. Zo kan iedereen hun favoriete café of restaurant door deze lastige tijd heen helpen.

Help jij mee?

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we binnenkort weer kunnen genieten van de Nederlandse horeca. Koop vanaf vandaag een waardebon voor jouw favoriete café, restaurant of kroeg via www.helpdehoreca.nl. Alle deelnemende horecazaken zijn op de site te vinden.