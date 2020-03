Netflix serie The letter for the King kan een mega succes worden

Het is een week geleden dat we Matthijs van Nieuwkerk op bezoek zagen bij de schrijfster Tonke Dragt. Een vrolijke tante vol van energie en inmiddels ruim in de negentig. Tonke Dragt is op haar oude leeftijd wereldberoemd aan het worden als schrijfster van een van de bekendste Nederlandse jeugdboeken “De brief voor de koning”. Het boek uit 1962 is inmiddels een klassieker (drie miljoen verkochte exemplaren wereldwijd) en ontving ooit al een ereprijs, de Griffel der Griffels.

Inmiddels zijn we 58 jaar verder en is het boek verfilmd als een serie voor Netflix. "The Letter for the King". En als we de recensies moeten geloven wordt het een wereldhit. In het korte portret met Matthijs kan de schrijfster er wel om glimlachen. Trots is ze zeker en terecht.