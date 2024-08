Een tv-programma opnemen? Ziggo gooit er een reclameblok voor

Ziggo maakt zich niet geliefd. Als je iets opneemt op televisie dan krijg je daar nu reclameblokken bij. Ziggo voegt zelf voorafgaand aan het programma een batterij aan reclames toe en je kunt er niets tegen doen.

Reclames op Ziggo

Het zijn dus niet de reclameblokken die je van tv-zenders al ‘cadeau’ krijgt: het gaat echt om bewust toegevoegde reclames die je verplicht moet kijken voordat je je opgenomen programma kijkt. Klanten zijn furieus: ze betalen al vrij fikse bedragen voor hun televisie-abonnement, en dan komt daar nu ook iets bij waar ze eerder nooit last van hadden bij het opnemen van televisie-programma’s.

Sinds mei speelt dit al: neem je met de Ziggo Mediabox programma’s op van RTL, dan krijg je daar ineens reclames voor. Dat voelt natuurlijk gek: alsof er iets niet helemaal goed is gegaan met de opname. Echter merk je snel genoeg dat dat niet het geval is: je kunt de reclames namelijk niet doorspoelen. Het is er bewust voorgezet. Dat kan, omdat het niet meer opnemen is zoals vroeger met een videoband.

Klopt! Er is een wijziging doorgevoerd m.b.t. het bekijken van opgenomen programma’s van RTL Bij de start van de opname krijg je een niet-doorspoelbare reclame van max. 1 minuut te zien. Daarna kan je het programma zoals gewoonlijk bekijken, inclusief de optie om door te spoelen. — Ziggo (@ZiggoWebcare) August 27, 2024

CloudPVR

De opnames worden in de Cloud opgeslagen binnen een dienst die CloudPVR heet. Hierbij krijgen kijkers automatisch maximaal 1 minuut niet-doorspoelbare reclames te zien. Het is een soort YouTube wanneer je geen Premium hebt: alleen het nadeel is dat je wel ‘Premium’ hebt: je betaalt gewoon voor je televisie-abonnement. Ziggo zet echter toch door: op de Mediabox Next, Mediabox XL en Next Mini worden je gewoon reclames voorgeschoteld op je opgenomen tv-programma’s. Er is wel een schrale troost: het geldt alleen voor RTL-programma’s.

Dit gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dat is niet bij zelf opgenomen programma’s, alleen bij video-on-demand. Het is een opmerkelijke keuze van Ziggo, dat hier uiteraard meer inkomsten mee genereert en dit eigenlijk doet over de ruggen van klanten. Opnemen is iets dat Ziggo daadwerkelijk noemt en aanprijst op zijn pagina met abonnementen, waardoor je zou denken dat je daar dus je abonnementsgeld voor betaalt. Het zou op zijn minst netjes zijn daarbij al meteen te vermelden dat je er reclames bij krijgt.

We zijn benieuwd of mensen die dreigen hun abonnement op te zeggen hier ook daadwerkelijk mee doorgaan of dat Ziggo er toch mee wegkomt.