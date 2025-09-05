Explosieve groei van .ai-domeinen, terwijl .nl voor het eerst krimpt

De wereld van domeinnamen staat op z’n kop. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er wereldwijd inmiddels 368 miljoen domeinen geregistreerd zijn, ruim twee keer zoveel als in 2019. De echte blikvanger? De explosieve groei van .ai-domeinen. Waar kunstmatige intelligentie de afgelopen periode het technieuws domineert, vertaalt die hype zich nu ook naar het web.
In Nederland speelt ondertussen een heel ander verhaal. Het aantal .nl-registraties is voor het eerst in jaren gedaald. Na een lange periode van gestage groei lijkt het nationale domein zijn top bereikt te hebben.
Wie aan internet denkt, denkt aan .com. Met bijna 158 miljoen registraties blijft het verreweg de grootste domeinextensie. Toch is de rek eruit. Sinds 2019 groeide het aantal .com-domeinen met nog geen drie procent. Dat is opvallend weinig voor een extensie die jarenlang synoniem stond voor groei.
Volgens het onderzoek wordt de strijd om korte, pakkende .com-adressen steeds harder. Veel bedrijven wijken daardoor uit naar alternatieven die beter passen bij hun branche of doelgroep.
Het tegenovergestelde gebeurt bij .ai. In 2019 waren er wereldwijd nog maar iets meer dan 62 duizend geregistreerde domeinen. Dit jaar staat de teller op bijna 600 duizend. Een stijging van 862%.
Die groei heeft alles te maken met de opmars van kunstmatige intelligentie. Startups en techbedrijven gebruiken .ai om zich meteen te profileren. Zelfs grote corporates registreren extra domeinen om hun innovaties een herkenbare plek te geven.
“Het laat zien dat domeinnamen meer zijn dan een adres. Ze zijn onderdeel van de branding,” concludeert het rapport.
Niet alleen .ai profiteert van de nieuwe tijd. Ook extensies die aansluiten bij e-commerce en technologie laten forse groei zien:
Met name .io is interessant. Ooit vooral populair bij kleine developer-projecten, maar inmiddels standaard in de startupwereld.
Het onderzoek laat ook zien dat de verschillen tussen landen groot zijn. In China verdubbelde het aantal .cn-domeinen bijna. Van 7,6 miljoen in 2019 naar ruim 21 miljoen nu.
In Nederland is het beeld juist omgekeerd. Na een piek van 6,3 miljoen .nl-registraties in 2023 zijn er inmiddels ruim 200.000 minder domeinen actief. Het is voor het eerst dat de Nederlandse extensie een daling laat zien.
Volgens de onderzoekers zijn er meerdere oorzaken. Enerzijds kiezen ondernemers vaker voor internationale extensies zoals .com of .ai. Anderzijds spelen kosten en consolidatie mee. Bedrijven die tientallen domeinen in beheer hadden, laten er steeds vaker een aantal verlopen.
Nog een interessant detail uit het onderzoek: het percentage domeinen dat na een jaar wordt verlengd. Bij .com en .net ligt dat rond de 75%. Bij veel nieuwe extensies is dat percentage stukken lager, gemiddeld zo’n 34%.
Dat geeft aan dat de traditionele domeinen nog steeds het meeste vertrouwen genieten. Nieuwe TLD’s worden vaak geprobeerd, maar lang niet altijd behouden.
Voor ondernemers en marketeers wordt de keuze voor een domeinnaam steeds belangrijker. Waar vroeger automatisch werd gekozen voor .nl of .com, speelt nu de positionering van een merk een grotere rol.
Een AI-startup met een .ai-domein valt sneller op bij investeerders. Een webwinkel die internationaal wil verkopen, kan met .store of .shop direct laten zien waar het om draait. Toch blijft een sterke .com-naam wereldwijd de meest herkenbare keuze.
De domeinmarkt is duidelijk in transitie. Traditionele extensies houden hun waarde, maar de groei komt vooral uit nieuwe domeinen die inspelen op actuele trends. .ai is daar hét voorbeeld van.
Voor .nl breekt een nieuwe fase aan. Niet langer vanzelfsprekend in de plus, maar een markt die volwassener wordt. Bedrijven maken bewustere keuzes, en dat is misschien wel net zo belangrijk als de ruwe groeicijfers.
Hier lees je het volledige onderzoek van mijn.host.