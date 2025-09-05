Explosieve groei van .ai-domeinen, terwijl .nl voor het eerst krimpt

De wereld van domeinnamen staat op z’n kop. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er wereldwijd inmiddels 368 miljoen domeinen geregistreerd zijn, ruim twee keer zoveel als in 2019. De echte blikvanger? De explosieve groei van .ai-domeinen. Waar kunstmatige intelligentie de afgelopen periode het technieuws domineert, vertaalt die hype zich nu ook naar het web.

In Nederland speelt ondertussen een heel ander verhaal. Het aantal .nl-registraties is voor het eerst in jaren gedaald. Na een lange periode van gestage groei lijkt het nationale domein zijn top bereikt te hebben.

.com nog steeds de reus, maar de fut is eruit

Wie aan internet denkt, denkt aan .com. Met bijna 158 miljoen registraties blijft het verreweg de grootste domeinextensie. Toch is de rek eruit. Sinds 2019 groeide het aantal .com-domeinen met nog geen drie procent. Dat is opvallend weinig voor een extensie die jarenlang synoniem stond voor groei.

Volgens het onderzoek wordt de strijd om korte, pakkende .com-adressen steeds harder. Veel bedrijven wijken daardoor uit naar alternatieven die beter passen bij hun branche of doelgroep.

AI kleurt het internet

Het tegenovergestelde gebeurt bij .ai. In 2019 waren er wereldwijd nog maar iets meer dan 62 duizend geregistreerde domeinen. Dit jaar staat de teller op bijna 600 duizend. Een stijging van 862%.

Die groei heeft alles te maken met de opmars van kunstmatige intelligentie. Startups en techbedrijven gebruiken .ai om zich meteen te profileren. Zelfs grote corporates registreren extra domeinen om hun innovaties een herkenbare plek te geven.

“Het laat zien dat domeinnamen meer zijn dan een adres. Ze zijn onderdeel van de branding,” concludeert het rapport.