​Mededel.ing: je kunt nu je .ing-domein vastleggen

.tech, .fun, of zelfs .amsterdam: wie een bijzondere domeinnaam wil, die kan vele kanten op, maar nu komt Google met een domeinnaam die wel echt vraagt om allerlei gekke woordgrappen: .ing. Het doelt niet op de bank met de oranje leeuw, gewoon .ing. Het is nu te registreren in vroege toegang, dus je kunt nu jouw Nederlandse domein vastleggen. Misschien niet eens omdat je er nou zelf heel veel mee wil, maar wel omdat je toch je naam wil claimen, zeker als die op .ing eindigt.

For those #indiehackers who are addicted to buying more domains: @GoDaddy has started pre-registering the new domain zone .ing. pic.twitter.com/MQ3SJsC1Zb

Er zijn er nog veel vrij, maar vergis je niet. Mocht je slim zijn en denken: ik ga d.ing registreren, dan ben je waarschijnlijk vergeten dat het niet alleen een leuk Nederlands woord is, maar ook het geluid van een deurbel. Het zijn geen goedkope d.ingen, zullen we maar zeggen: GoDaddy vraag 35.000 euro per jaar voor d.ing. En GoDaddy is een van de organisaties die nu openstaan voor de pre-registratie van de domeinen: Google geeft ze op 5 december vrij. Je moet wel al meteen betalen voor twee jaar, dus bedenk goed wat je wil.

Op zich kan het voor veel organisaties interessant zijn: heb je een evenementenbureau, dan is open.ing interessant. Heb je een arsenaal aan sprekers die je verhuurt, dan is lez.ing interessant. Toneelvereniging? Voorstell.ing. En ben je een lifestylecoach, dan is uitdag.ing natuurlijk fantastisch. Beddenwinkel? Boxspr.ing. Tolk? Vertal.ing. Fitnessvereniging beweg.ing, of ja, waarom eigenlijk niet verenig.ing?

So there is a new .ing domain But I got https://t.co/cE0hRbWXFL Bid in comments. pic.twitter.com/mbq5rHD9hl

Je kunt je .ing vastleggen op get.ing. Het is natuurlijk voor Engelssprekenden een nog interessanter domein, omdat je zo’n beetje alle werkwoorden daar op .ing kunt laten eindigen. Kijk naar het plaatje boven dit artikel: surf.ing! Maar ook comput.ing, tattoo.ing, draw.ing enzovoort. Sommige domeinnamen zijn dan ook al vrij duur, zoals buy.ing, dat je meer dan een ton kost om alleen maar te registreren. De gewone, standaard prijs lijkt momenteel 18,90 euro te zijn per jaar.

.ing is niet de enige domeinnaam die momenteel in zijn voorregistratie zit: ook .meme kan nu geclaimd worden. Geweldig voor de jongeman die ‘krakaka’ zei, of de man achter ‘blikje in de water’. Toch is het de vraag of het echt aanslaat: hoe vaak gebruiken mensen nou een .amsterdam-domein? Meestal kom je toch uit bij een .nl of .com. Alleen .gov en .org komen nog wel veel voor, maar verder is het qua creatieve domeinen toch meestal niet zo succesvol om het echt van de grond te krijgen.

Nog wel een kleine waarschuw.ing: je moet ook maar net de grap begrijpen: leg je bijvoorbeeld als je Hunkemöller bent str.ing vast, dan moeten mensen maar net weten dat je daarmee een website-titel bedoelt, in plaats van dat je een tikfout hebt gemaakt. Het wordt nog best een uitdaging om dat uit te leggen, iets dat je zelfs bij .meme zou hebben, maar waarschijnlijk minder. Juist om .ing deel uitmaakt van een woord, kan er ook juist veel verwarring komen. Goed nadenken over je naam dus, het is een belangrijke besliss.ing.