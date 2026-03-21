Google hakte eerst nog wel eens een kop van een artikel doormidden in de zoekresultaten, maar nu gaat het een stapje verder. Het verandert de door schrijvers bedachte koppen volledig met AI. Het zou om een kleine test gaan, maar het kan grote gevolgen hebben.

Nieuwskoppen door mensen, nu door AI

Uitgevers worstelen al langer met Google door onder andere de AI Overviews, waarbij Google het werk steelt van websites om het vervolgens in hapklare brokken aan mensen te presenteren. Nu gaat het helemaal zelf in de stoel van de journalist of blogger zitten, want het maakt de koppen anders van artikelen die door bijvoorbeeld techsite TheVerge zijn geschreven. Opvallend is dat er nergens bijstaat dat Google de kop heeft verzonnen en het niet de originele titel van het bericht is.

De koppen die Google bedenkt zijn vaak geen lopende zinnen: er staan geen werkwoorden in, alleen maar een onderwerp, zoals ‘Cheat on everything AI Tool’ en ‘LEGO Computer Brick - Engineer James Brown’. Opvallend, want het lijken niet echt aantrekkelijke koppen waarop iemand snel zou klikken. En zeker als dit soort koppen ook in de Discover-feed komen te staan, dan is dat wel nodig, zodat mensen worden getriggerd om door te klikken. Eerder voegde het al samenvattingen van berichten toe aan Discover, waardoor de reden om door te klikken nog minder wordt, maar nu neemt het ook het heft in eigen hand door de content die mensen hebben bedacht te veranderen in iets onaantrekkelijks.

Koppen worden onderwerpen

Misschien doet Google het met AI in gedachte, omdat we immers naar een nieuwe manier van internetten gaan waarin AI-agents dat allemaal voor ons doen, maar het aanpassen van door de mens gecreëerde koppen, waar ook over is nagedacht, lijkt vreemd om ongevraagd en zonder transparantie te doen. Google zelf heeft er nog niets over losgelaten, net als dat het niet aangeeft of het een grote of een kleine test is en in welke landen deze wordt uitgevoerd. Laat staan dat duidelijk is wat het ermee wil bereiken.

Of het ook al in Nederland gebeurt is onduidelijk: wij hebben het nog niet gezien.