Vacatures dalen, werkloosheid stijgt, maar wie de juiste richting kiest heeft nog steeds goede kansen. LinkedIn-data laat zien waar de vraag naar starters juist groeit.

De Nederlandse arbeidsmarkt koelt af. De werkloosheid staat op het hoogste niveau in vier jaar en het aantal vacatures neemt af. Voor pas afgestudeerden klinkt dat somber - maar de data vertelt een genuanceerder verhaal. Uit LinkedIn-cijfers over de periode 2023-2025 blijkt dat vijf sectoren juist meer starters aantrekken dan voorheen.

Waar de kansen liggen

De vijf sectoren met de sterkste instroomgroei voor starters zijn vastgoed, juridische dienstverlening, consultancy, accounting en financiële administratie, en militaire en beveiligingsdiensten. Die laatste springt er het meest uit - de groei is direct gekoppeld aan de politieke beslissing om de Nederlandse defensie-uitgaven de komende jaren fors te verhogen. Die investeringen worden nu al zichtbaar in de vraag naar starters.

Juridische dienstverlening profiteert van toegenomen regeldruk en compliance-eisen bij bedrijven . Wie recht heeft gestudeerd, heeft op dit moment een structureel voordeel.

Tegelijkertijd krimpen traditionele instapmarkten hard. Transport en logistiek verliest 12,9% aan startersvraag, groothandel zelfs 18,5%.

De functies die het snelst groeien

Binnen de groeiende sectoren zijn de snelst groeiende functies voor starters opvallend concreet. Court Administrator/Griffier groeide met 258%, SAP-consultant met 221%, sales executive en juridisch analist allebei met 215%, en specialist informatiebeveiliging met 148%. De vraag richt zich duidelijk op direct inzetbare specialisten - niet op generalisten.

Thomas de Man van het LinkedIn Editorial Team: "We zien geen instorting van de startersmarkt, maar een herverdeling. Gen Z doet het zelfs wat beter dan andere generaties. De kansen liggen er nog steeds, alleen niet meer overal tegelijk. Werkgevers zijn selectiever geworden en kiezen voor starters die snel inzetbaar zijn. Wie specialistische kennis heeft, heeft een streepje voor."

Klein is het nieuwe groot

Opvallend: de sterkste groei in startersinstroom zit niet bij grote corporates maar juist bij de allerkleinste werkgevers. Bedrijven met 1 tot 10 medewerkers lieten een instroomgroei van 6% zien, terwijl grote corporates met meer dan 10.000 medewerkers met 7,3% juist het hardst kromp. Middelgrote bedrijven (11-200 medewerkers) nemen nog steeds de grootste absolute aantallen starters aan, maar de groei zit elders.

Randstad blijft de banenmotor

Regionaal blijft Amsterdam koploper met lichte groei. Ook Utrecht en de regio Breda-Tilburg laten groei zien. Andere regio's laten juist een daling zien in de instroomcijfers.

De conclusie van LinkedIn is helder: specialisatie loont, kleinere bedrijven pakken marktaandeel en sectoren met een sterke kenniscomponent of maatschappelijke relevantie winnen terrein. Wie dat begrijpt bij het kiezen van een eerste baan, heeft een voorsprong.