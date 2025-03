De top 5 banen met de minste werkdruk

Als je op zoek bent naar een baan waar je niet constant onder druk staat, ben je niet de enige. Meer en meer mensen vinden het belangrijk om ook tijdens het werk te letten op hun mentale gezondheid. Gelukkig bestaan er ook banen waar stress niet vaak een rol speelt.

Het verschilt natuurlijk per persoon wat als werkdruk en werkstress wordt ervaren. Werkdruk kan zich uiten in extra hard moeten werken, erg snel of heel veel moeten werken. CBS deed hier onderzoek naar en kwam met een lijst. Benieuwd welke banen de minste werkdruk ervaren? Lees dan snel verder!

1. Leidsters kinderopvang en onderwijsassistente

Werken als leidster kinderopvang of onderwijsassistente wordt vaak als relatief stressvrij ervaren. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de werkdruk van leidsters kinderopvang en onderwijsassistente gemiddeld een stuk lager ligt dan overige beroepen. Leerkrachten in het basisonderwijs daarentegen geven juist aan dat zij zware werkdruk ervaren vergeleken met andere beroepen.

2. Machinemonteurs

Machinemonteurs behoren ook tot de beroepen met weinig werkdruk. Ondanks dat dit beroep fysiek zwaarder is dan andere beroepen, blijkt het qua werkdruk wel mee te vallen. Naar verhouding is er veel autonomie, wat werkdruk verlagend werkt. Thuiswerken is natuurlijk niet mogelijk voor dit beroep maar het blijkt dat machinemonteurs hier niet veel waarde aan hechten. Ben je monteur in het zuiden van het land en ben je op zoek naar vacatures in Limburg? Bekijk dan het uitgebreid aanbod om jouw nieuwe (monteur) baan te vinden.

3. Kassamedewerkers

Kassamedewerkers ervaren relatief gezien ook een lage werkdruk. Ze geven aan dat ze gemiddeld het minst vaak “extra hard werken.” Kassamedewerkers gaven wel aan dat ze erg snél moeten werken. De ondervraagden konden namelijk een score toekennen aan “erg snel moeten werken,”, “heel veel werk moeten doen”, en “extra hard moeten werken”. Ondanks dat ze aangeven dat ze erg snel moeten werken scoren ze in vergelijking met andere beroepen gemiddeld erg laag in de categorie.

4. Beveiligingspersoneel

Beveiligingspersoneel heeft doorgaans een lage werkdruk, vooral wanneer ze werken in rustige of goed beveiligde omgevingen. De taken variëren, maar het werk is vaak fysiek en mentaal niet veeleisend, vooral wanneer er weinig incidenten zijn. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat beveiligingspersoneel het minst vaak “extra hard werken”, gemiddeld gezien.

5. Hoveniers

Ook hoveniers ervaren gemiddeld de laagste werkdruk. Wel is het zo dat hoveniers relatief vaak herhalende bewegingen moeten maken. Ook zitten ze relatief vaak in een lawaaierige omgeving. Je zou zeggen dat dit de werkdruk zou verhogen, maar in de ervaring wordt het gecompenseerd door werkdruk verlagende factoren. Uit de cijfers blijkt tevens dat hoveniers het minst vaak werk missen door familieomstandigheden. Daarnaast kunnen hoveniers hun werk vaak zelf plannen, wat flexibiliteit biedt en stress verlaagt.

Beroepen met de hoogste werkdruk

Wil je zo min mogelijk stress ervaren? Vermijd dan de volgende beroepen: kok, arts, jurist, en manager zakelijke en administratieve dienstverlening. Volgens het CBS ervaren deze beroepen de hoogste werkdruk!

[Fotocredits – © SlotPoM – Adobe Stock]