​Dingen die je wilt vermijden tijdens een belangrijk sollicitatiegesprek

In eerste instantie dachten we dat de coronatijd een gevaarlijke tijd was om op te zoek te gaan naar een andere baan, maar inmiddels is het virus bijna een way of life geworden. Je kunt dus best voorzichtig op zoek gaan naar een andere baan, als je huidige baan je niet meer gelukkig maakt. Solliciteren is voor veel mensen enorm moeilijk: ze zijn te bescheiden, te nerveus of weten niet wat ze moeten zeggen. Dat is allemaal gelukkig geen ramp. Deze dingen wil je waarschijnlijk liever vermijden tijdens een belangrijke sollicitatie.



Stotteren

Als je echt stottert, dan kun je daar natuurlijk weinig aan doen, maar als je simpelweg niet goeg hebt nagedacht over wat je gaat zeggen, of juist te veel bezig bent met hoe je iets zegt, dan kun je soms enorm gaan hakkelen en stotteren terwijl je dat normaal niet doet. Helaas loop je dan het risico dat een potentiële werkgever je onzeker over vindt komen en je misschien niet kiest. Dus: even diep ademhalen voor het gesprek begint en rustig blijven spreken, zonder te veel na te denken. Wees gewoon jezelf!

Te veel praten

In het verlengde van stotteren ligt te veel praten. Je kent het vast wel: als iemand een beetje gespannen is, dan vertelt die persoon niet leuk een verhaal, maar is het een soort spraakwaterval. Vaak is dat veel moeilijker te volgen en het kan chaotisch overkomen op je mogelijke nieuwe werkgever. Bovendien is het best verstandig om nog een beetje mysterieus te blijven in zo’n eerste gesprek. Vertel alleen het broodnodige, wijdt af en toe kort uit over iets, maar zorg dat je niet overmatig veel details prijsgeeft die eigenlijk totaal niet relevant zijn.

Zweten

Hoewel veel sollicitatiegesprekken de laatste tijd plaatsvinden via videoconferenties, is het ook voor jezelf niet zo prettig als je overmatig transpireert. Veel deodorantmerken bieden vooral een parfum voor je oksels, maar doen verder weinig aan het zweten zelf. En het hoeft niet bij oksels te blijven: zweetvoeten, wat doe je er tegen? Het is aan te raden om te zoeken naar een goede deodorant, maar daarnaast ook te zorgen dat je regelmatig schone sokken aandoet. Je zit dan een stuk lekkerder in je vel. Vergeet ook als het warm is niet om je hoofd te deppen, zodat je een goede matte finish hebt voordat je aan je gesprek begint.

De verkeerde naam zeggen

Hoewel veel mensen het geen ramp vinden, is het toch verstandig om goed voorbereid naar je sollicitatie te gaan. Iemand Suus noemen die eigenlijk Suzanne heet, kan vreemd amicaal overkomen, naast dat je iemand die Frank heet ook beter geen Kees kunt noemen: kortom, lees voordat het interview begint nog even met wie je spreekt en wanneer mensen zich voorstellen is het handig om extra goed op te letten wie wie is. Laat iemands naam ook een keer vallen in het gesprek, want dat zorgt er vaak voor dat mensen zich meer verbonden met je voelen.

Slecht praten over je vorige werkgever

Er wordt natuurlijk altijd gevraagd waarom je bij een bedrijf solliciteert, maar probeer daar een heel tactisch antwoord op te geven. Zeg dus niet ‘omdat ik geld nodig heb’ of ‘omdat ik het helemaal niet naar mijn zin heb bij mijn huidige werkgever’. Slecht praten over een werkgever is (behalve in de kroeg met je vrienden) eigenlijk nooit een goed idee. Zeker niet naar de buitenwereld. Bovendien zal zo’n bedrijf waarschijnlijk denken dat je straks misschien ook wel zo over dat bedrijf zal spreken. Wel kun je zeggen dat je bijvoorbeeld vindt dat het werk niet (meer) zo bij je past. Dan ben je ten eerste niet negatief over je vorige werkgever en heb je ten tweede een perfecte kans om uit te leggen wat je hoopt te doen in je nieuwe baan.

Aan je haar zitten

Even een haar uit je oog vegen is geen probleem, maar als je te veel aan je haar zit, dan willen werkgevers daar wel eens onzekerheid uit lezen. Sommige mensen doen het ook als een soort tic wanneer ze nerveus zijn. Gewoon vastzetten met gel of een haarelastiek, die manen, dan zien mensen je gezicht beter en ben je minder geneigd om zelf steeds door je haar te strijken.

Heel veel succes met je sollicitatie!