Starters opgelet: dit zijn de snelstgroeiende banen van 2025 volgens LinkedIn

De arbeidsmarkt is krap, maar voor starters voelt het vaak niet zo. Waar begin je, wat past bij je en hoe val je op? LinkedIn heeft onderzoek gedaan naar waar de échte kansen liggen voor afgestudeerden in Nederland. En nee, het zijn niet altijd de banen waar je het eerst aan denkt. Vooral functies in AI, onderwijs, sales en fiscale dienstverlening zitten flink in de lift. In dit artikel zetten we de snelstgroeiende startersbanen op een rij – én krijg je praktische tips om met meer zelfvertrouwen je carrière te starten.

LinkedIn analyseerde miljoenen startersbanen

Het onderzoek van LinkedIn combineert data van miljoenen gebruikers met nieuw onderzoek onder 1.000 Nederlanders tussen de 18 en 77 jaar. Voor de analyse is gekeken naar de eerste fulltime baan na afstuderen (geen stage of studentenjob), en welke functies de laatste jaren het snelst groeiden in Nederland. Het resultaat: twee top 5-lijsten, verdeeld naar opleidingsniveau (bachelor en master).

Na je bachelor: deze functies groeien het snelst

Als je binnenkort klaar bent met je hbo- of wo-bachelor, zijn dit dé banen waarin je nu de meeste kans maakt – en waarin je kunt doorgroeien:

Auditor – Financiële controle en risicobeoordeling blijven essentieel.

Salesmanager – Verkooptalent is onverminderd belangrijk, zeker in tech en e-commerce.

Psycholoog – Mentale gezondheid krijgt meer aandacht, ook binnen organisaties.

Marketingcoördinator – Online marketing, content en data zijn onmisbaar.

Pedagogisch medewerker – In onderwijs en opvang groeit de vraag snel.

Deze functies liggen deels in lijn met bekende opleidingen, maar vallen ook op door hun breedte. Vooral wie sociale én analytische vaardigheden heeft, scoort hoog op inzetbaarheid.

Na je master: AI en fiscaliteit aan kop

Voor afgestudeerden met een masterdiploma biedt de arbeidsmarkt kansen in onder meer technologie, onderwijs en juridische dienstverlening. Dit is de top 5:

Belastingadviseur – Fiscale experts zijn gewild in zowel de publieke als private sector.

Basisschoolleraar – Onderwijs schreeuwt om bekwame, academisch opgeleide docenten.

AI-engineer – Kunstmatige intelligentie transformeert vrijwel elke sector.

Secretaris – Belangrijk in politiek, overheden en grote organisaties.

Juridisch medewerker – De juridische sector digitaliseert, maar heeft nog altijd mensen nodig.

Vooral de opkomst van de AI-engineer springt in het oog. Deze relatief nieuwe functie is een duidelijk signaal dat technologie en datavaardigheden steeds meer bepalen hoe we werken – ook in sectoren zoals de overheid en de financiële dienstverlening.

Gen Z twijfelt: “past deze baan wel bij mij?”

Solliciteren als starter is niet alleen spannend, maar ook verwarrend. Uit het onderzoek blijkt dat veel Gen Z’ers (18–26 jaar) worstelen met drie dingen:

Het vinden van een baan die echt bij ze past (35%)

Overtuigen van werkgevers dat ze geschikt zijn (27%)

Opvallen tussen andere sollicitanten (26%)

Dat leidt vaak tot uitstel of keuzestress. Gelukkig geeft LinkedIn’s carrière-expert Laura van Horssen vier tips om die drempels te verlagen:

4 tips voor starters op de arbeidsmarkt

1. Laat perfect los. De perfecte eerste baan bestaat zelden. Probeer, ontdek en zie elke stap als leerervaring. Ook een baan die niet helemaal “klopt” kan onverwacht veel opleveren.

2. Kijk breder dan je studie. Jouw diploma is slechts een deel van het verhaal. Zet je vaardigheden en persoonlijke successen centraal. Wat geeft jou energie? Wat vonden collega’s of stagebegeleiders goed aan jou?

3. Activeer je netwerk. Veel banen vind je niet via een vacature, maar via mensen. Laat vrienden, familie en LinkedIn-connecties weten dat je zoekt – en vraag om tips of een koffietje.

4. Gebruik Job Match. LinkedIn’s AI-tool ‘Job Match’ laat direct zien hoe goed jouw profiel past bij een vacature. Zo voorkom je dat je uren verspilt aan sollicitaties die nergens toe leiden.

Conclusie: er zijn kansen – maar je moet ze wél zien

De data van LinkedIn toont aan dat er wél degelijk startersbanen zijn, en dat sommige functies sneller groeien dan je zou verwachten. Of je nu droomt van een carrière als AI-engineer of juist energie krijgt van lesgeven of adviseren: dit is hét moment om te kijken wat er écht bij je past.