Werkloos? Dit zijn 5 manieren om toch snel een baan te vinden

We schijnen voor het eerst in vier jaar tijd meer werklozen in Nederland te hebben dan vacatures. In de maanden juli, augustus en september is dit gekomen en inmiddels zitten 399.999 mensen werkloos thuis, ten opzichte van 387.000 vacatures. Extra je best doen dus voor die baan. Dit zijn vijf manieren om toch snel een baan te vinden.
Voor veel werkgevers is het moeilijk om in te schatten wat voor vlees ze in de kuip hebben wanneer iemand bij ze solliciteert. Maak het ze iets makkelijker door alvast wat meer van jezelf te laten zien in een video. Het is misschien een beetje awkward aan het begin, maar je zal merken dat als je wat verschillende shots toevoegt of bijvoorbeeld iets van je hobby laat zien, het al een stuk leuker wordt om te doen. Maak niet per se een video voor een specifieke werkgever (tenzij je daar echt heel graag wil werken), maar houd het iets algemener. Op die manier kun je het op je LinkedIn zetten en jezelf zo in de kijker spelen.
Als je bij een bedrijf solliciteert waar je echt graag wil werken, dan kun je natuurlijk een brief maken en die door al je vrienden laten checken, maar daarmee val je waarschijnlijk niet op. Laat zien dat je je in het bedrijf hebt verdiept door alvast wat werk te doen. Verzin een gek nieuw product dat ze kunnen verkopen, schrijf een paper over het bedrijf of zorg dat je jezelf op een andere manier in de kijker speelt door alvast een mini-project voor het bedrijf uit te werken. Zo valt je sollicitatie niet alleen meer op, maar je laat ook meteen aan een bedrijf zien hoe je werkt.
Het is heel moeilijk om een baan te vinden die precies zo was als je vorige. Zie het als een teken dat je daar weg moest en kijk als het vinden van iets nieuws lang duurt dan vooral naar wat er zoal in je buurt te doen is. Je hoeft echt niet meteen een droombaan te krijgen: je kunt ook werk aannemen dat bijvoorbeeld een half jaartje is om iemands zwangerschapsverlof te vullen. Zie het als een kans, ook al is dat niet makkelijk. Misschien vind je werk wat je bijvoorbeeld overal kunt doen, waardoor je eindelijk die droom kunt waarmaken van een paar maanden op Bali wonen en (online) werken. Het kan bijvoorbeeld heel verfrissend zijn om in een andere branche te werken, of juist van je laptop af te gaan en iets te doen wat meer fysiek is. Scheelt je meteen naar de sportschool gaan.
Het is even een drempel om te vragen, maar heel veel mensen vinden het heel erg leuk als je ze vraagt om koffie te drinken en meer over hun werk te vertellen. Heb je een bepaald werkveld in gedachten of een bepaald bedrijf, dan is het slim om vast met mensen die in dat veld werken, of bij dat bedrijf, te kletsen. Het voordeel is dat het wat informeler is dan een sollicitatie, waardoor je wat beter kunt ontspannen en er zonder grote doelen of wensen instapt. Je blijft mensen bovendien veel beter bij als ze in het echt hebben gezien, dus het is ook een goede manier om top of mind te blijven.
Het is makkelijk om naar Monsterboard of Indeed te gaan als je een baan zoekt, maar je kunt bijvoorbeeld via TikTok of ChatGPT ook banen vinden. Je kunt TikTok gebruiken om bedrijven te vinden die vacatures open hebben, maar je kunt het ook inzetten om juist zelf aan anderen te laten weten dat je een baan zoekt. ChatGPT weet vaak interessante vacatures te vinden die je misschien anders niet was tegengekomen. Daarnaast kan ChatGPT je ook helpen bedenken welke beroepen zoal bij je zouden passen, door bijvoorbeeld aan te geven: Ik ben dol op tekenen en schilderen, maar ook op het organiseren van dingen, welke baan past bij mij? ChatGPT komt vaak met banen waar je nooit aan gedacht had, zoals expositiecoordinator of projectmanager in de creatieve sector.