Werkloos? Dit zijn 5 manieren om toch snel een baan te vinden

We schijnen voor het eerst in vier jaar tijd meer werklozen in Nederland te hebben dan vacatures. In de maanden juli, augustus en september is dit gekomen en inmiddels zitten 399.999 mensen werkloos thuis, ten opzichte van 387.000 vacatures. Extra je best doen dus voor die baan. Dit zijn vijf manieren om toch snel een baan te vinden.

Zet een video op LinkedIn

Voor veel werkgevers is het moeilijk om in te schatten wat voor vlees ze in de kuip hebben wanneer iemand bij ze solliciteert. Maak het ze iets makkelijker door alvast wat meer van jezelf te laten zien in een video. Het is misschien een beetje awkward aan het begin, maar je zal merken dat als je wat verschillende shots toevoegt of bijvoorbeeld iets van je hobby laat zien, het al een stuk leuker wordt om te doen. Maak niet per se een video voor een specifieke werkgever (tenzij je daar echt heel graag wil werken), maar houd het iets algemener. Op die manier kun je het op je LinkedIn zetten en jezelf zo in de kijker spelen.

Laat zien wat je in huis hebt

Als je bij een bedrijf solliciteert waar je echt graag wil werken, dan kun je natuurlijk een brief maken en die door al je vrienden laten checken, maar daarmee val je waarschijnlijk niet op. Laat zien dat je je in het bedrijf hebt verdiept door alvast wat werk te doen. Verzin een gek nieuw product dat ze kunnen verkopen, schrijf een paper over het bedrijf of zorg dat je jezelf op een andere manier in de kijker speelt door alvast een mini-project voor het bedrijf uit te werken. Zo valt je sollicitatie niet alleen meer op, maar je laat ook meteen aan een bedrijf zien hoe je werkt.