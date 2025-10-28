5 veelgestelde vragen over de verkiezingen beantwoord

Op naar de stembus. Op 29 oktober is het zover, dan kun je je stem uitbrengen op de politieke partij of zelfs specifiek politicus die dezelfde dingen belangrijk vindt als jij. Misschien was je niet van plan om te gaan stemmen, of heb je er nog vragen over: we beantwoorden vijf veelgestelde vragen over de verkiezingen.

Wat betekent blanco stemmen precies?

Als je blanco stemt, dan vul je geen enkel vakje op het stembiljet in. Het uitbrengen van een blanco stem gaat gepaard met mythe, namelijk dat je stem dan naar de grootste partij zou gaan. Dat is niet zo. Een blanco stem heeft net als helemaal niet stemmen geen invloed op de zetelverdeling. Waarom je dan wel blanco zou stemmen? Omdat je dan wel meetelt in de opkomst van de verkiezingen. Het aantal blanco stemmen wordt afzonderlijk vermeld in de rapportage van de verkiezingen.

Kan iemand anders voor je stemmen als je niet kunt?

Zeker, als jij een stembiljet op de mat hebt ontvangen dat aan jou geadresseerd is, dan kun je iemand anders voor je laten stemmen. Let wel op dat er een kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs moet worden overlegd (al mag dat tegenwoordig ook via smartphone). Daarnaast moet je zorgen dat je de achterkant van je stembiljet invult en ondertekent en de persoon die voor jou gaat stemmen dat ook doet. Let wel, die persoon mag alleen voor jou stemmen op het moment dat hij of zij zelf ook gaat stemmen.

Heeft het zin om op een kleine partij te stemmen?

Uiteraard. Elke stem heeft zin en door op een kleien partij te stemmen laat je zien welke inhoud en overtuiging voor jou belangrijk zijn. Kleine partijen zijn vaak heel goed in staat om het debat te beinvloeden en kunnen ook met weinig zetels toch allerlei onderwerpen op de politieke agenda zetten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de begindagen van de Partij voor de Dieren: hoe klein ze ook waren, ze bleven maar met punten komen, soms tot ergernis van andere politieke partijen.