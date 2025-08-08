Even een ‘frisse’ neus halen: 5 mythes over ruimtewandelingen

In films zien we het vrij vaak, maar in de realiteit komen ruimtewandelingen helemaal niet zoveel voor als je zou denken. Als je op het International Space Station woont, dan ga je in de pauze niet even een blokje om. Ruimtewandelingen zijn veel zeldzamer dan veel mensen denken, en zo zijn er wel meer mythes. Tijd om het een en ander op te helderen.

1. Astronauten zweven gewoon rond

Kijk een film als Gravity en dan weet je al dat deze mythe duidelijk een mythe is. Astronauten moeten juist goed vastzitten, want -zoals je ook in die film hebt kunnen zien-,anders tollen ze zo de oneindigheid van de ruimte in om nooit meer terug te keren. Het zekeren is juist een van de belangrijkste zaken van de ruimtewandeling. Dat is ook waarom ruimtepuin zo gevaarlijk is: als dat langskomt dan kan er iets stukgaan waardoor je misschien wel losraakt van het ruimtevaartuig.

2. Door de gewichtsloosheid kun je alles sneller doen

Je zou denken dat die gewichtsloosheid in de ruimte een enorm voordeel is. Je hebt geen last van een zwaartekracht die alles zwaarder maakt, dus alles gaat een stuk sneller, toch? Niet bepaald. Ruimtepakken zijn heel erg stug en het kost daarnaast veel energie om jezelf op de goede plek te houden in die gewichtsloosheid. Je moet voorzichtig zijn, je beweegt traag en alles duurt juist veel langer.