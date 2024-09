Ruimtegeschiedenis geschreven: eerste commerciële ruimtewandeling

SpaceX heeft de eerste commerciële ruimtewandeling ooit volbracht. Miljardair Jared Isaacman stapte vanmiddag uit ruimtevaartuig Crew Dragon en wandelde zo’n 10 minuten rond. Na twaalf minuten was het aan Sarah Gillis, een SpaceX engineer, om 10 minuten te wandelen in de ruimte.

Eerste private ruimtewandeling ooit

Het is ergens jammer dat het niet een vrouw was die de eerste ruimtewandeling volbracht, maar wie betaalt, bepaalt. En in dit geval: wie betaalt, schrijft geschiedenis, want is Jared Isaacman die deze missie bekostigde. Hij was dus niet alleen: Gillis vergezelde hem, terwijl Scott Poteet en Anna Menon achterbleven aan boord om de boel in de gaten te houden. De missie vertrok afgelopen dinsdag en blijft vijf dagen in de ruimte.

Het was nog even spannend met de ruimtewandeling, want er was een paar uur uitstel. Gelukkig is het nu alsnog goedgekomen en is de eerste private ruimtewandeling een feit: gefeliciteerd SpaceX. Eerder werden deze alleen gedaan door astronauten van overheidsbedrijven zoals NASA. Helemaal een wandeling zoals wellicht je verbeelding ervan maakt was het overigens niet.

Ze zweefden niet rond: het was meer even een arm en een half lijf eruit steken. Misschien een klein beetje een teleurstelling voor wie een soort marathon verwachtte, maar desondanks is het toch heel bijzonder: deze mensen waren in het donkere niks dat de ruimte heet, zonder de bescherming van een capsule die de juiste druk heeft. Overigens is dit normaal voor een ruimtewandeling: zodra je uit het apparaat bent, ben je een ruimtewandeling aan het doen.