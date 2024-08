Wetenschappers willen broeikaseffect maken op Mars

Wonen op Mars. Het is de droom van Elon Musk en meer ruimtefans, maar zoals je in The Martian hebt kunnen zien is het een uitdaging. Je hebt te maken met extreme weersomstandigheden. Daar is nu echter een oplossing voor.

-63 graden op Mars

Mars mag er als rode planeet wel lekker warm uitzien, de planeet is allesbehalve warm. Het is er vaak enorm koud: -63 graden, naast dat het een atmosfeer heeft die geen zuurstof biedt, maar koolstofdioxide. Nu kunnen we aan dat laatste niet zoveel veranderen, maar aan dat eerste wel. Er is zelfs overwogen om een van de manen van Mars in een zon te veranderen.

Goodnight X! Teddy and I are testing one of the Starship life support modules for Mars travel. This one seems pretty comfortable. Let’a see how we feel after 2.3 hours of glorious rest in here. There is some soothing jazz playing and the temperature is set to 66 Fahrenheit.… pic.twitter.com/zZmgn2jsxx — Not Elon Musk (@iamnot_elon) June 12, 2024

Onderzoekers aan de Universiteit van Chicago. Northwestern en Central Florida hebben een nieuw plan met de rode planeet. Ze willen graag stofdeeltjes gebruiken om detemperatuur naar 10 graden Celsius te krijgen. Nog steeds niet lekker warm, maar wel een goede temperatuur om mee te leven. De stofdeeltjes worden in de atmosfeer van Mars ingebracht en dat zijn er zoveel, dat ze een soort warme sjaal voor de planeet vormen. Een soort schild om hitte te bewaren. Er is wel veel sprake van UV-straling op de planeet. Het ironische is dat er eigenlijk een soort broeikaseffect wordt gecreëerd.

Broeikaseffect voor leefbaarheid

Er worden gassen losgelaten die zonnehitte vasthouden. Daarvoor moet er veel worden meegenomen van de aarde. Althans, dat werd gedacht. Nu blijkt dat dat niet hoeft. Er zijn bestaande bronnen op Mars die kunnen helpen. De stof op de planeet zit vol ijzer en aluminium. Hoewel het stof normaal juist koelt, kan het nu worden ingezet om hitte in vast te houden. De wetenschappers creëerden in hun eigen lab alvast hoe dat eruit moet komen te zien. Een soort glitter waarbij dan licht op wordt geschenen. Echter, willen ze het eenmaal op Mars toepassen, dan is dat natuurlijk een uitvergrote versie. Klinkt als veel gedoe, maar het is volgens de onderzoekers 5.000 keer minder dan je nodig zou hebben als je allemaal materiaal van de aarde zou meenemen.

Recently published research📃from @UCF and collaborators may get us closer to terraforming Mars! Scientists used atmospheric modeling and found that creating nanoparticles from Martian dust could raise the temperature and help make Mars habitable: https://t.co/7w1Gxbluxe — UCF Research (@ResearchUCF) August 8, 2024

Nanodeeltjes uitstoten met 30 liter per seconde zou Mars binnen maanden tijd met meer dan 10 graden Celsius. Het is ook omkeerbaar: stop je met die nanodeeltjes, dan kun je de opwarming alweer snel omkeren. Het is overigens niet de bedoeling van de onderzoekers om het een mooie, bewoonbare planeet te maken voor de mens. In eerste instantie is het bedoeld om planten en microbieel leven mogelijk te maken. Dat is misschien maar goed ook: het wordt nog een grote uitdaging met ademen daarboven.