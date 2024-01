Zo ziet een dagje op de planeet Mars eruit: volgens Curiosity

Het was even een periode van zonneconjunctie, waardoor er een tijdje geen contact was met de apparatuur op Mars. Maar dat is inmiddels weer hersteld en zo hebben we een twaalf uur durende opname gekregen van de marsrover Curiosity , zodat je kunt zien hoe een dag op Mars eruit ziet.

Een dag op Mars

Ja, twaalf uur is op Mars een dagje: de zon gaat op en weer onder in de video die de marsrover stilstaand wist te schieten. Normaal rijdt hij rond over het rode gesteente, maar in verband met de zonneconjunctie ging dat even niet door. Het verstoort namelijk de communicatie en dat maakt het een te groot risico om de rover eropuit te laten gaan. Zo’n conjunctie vindt eens in de twee jaar plaats en hierbij staat de zon dan tussen aarde en Mars, waardoor de apparatuur twee weken ‘vrij’ heeft.

Maar dus niet helemaal, zo blijkt. Curiosity heeft gewoon opnames gemaakt: superleuk. Op 8 november filmde hij de dag op Mars. Nu zien we dus niet echt hoe zijn normale dagen op Mars eruitzien: hij rijdt normaal rond en staat niet alleen maar in de parkeerstand, maar je ziet wel hoe van begin tot eind een dag eruitziet vanuit een standpunt, en om eerlijk te zijn is dat een beauty. Het blijft een technologisch wonder dat we dit in zo’n goede kwaliteit kunnen ontvangen en bekijken, maar ook Mars zelf is gewoon prachtig om te zien. Een dag op een andere planeet. Een dag die daar dus de helft is van die van ons.