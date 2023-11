​NASA is contact met Mars-rovers 2 weken kwijt

NASA kan twee weken lang niet praten met zijn Mars-apparatuur. De rovers en de helikopter Ingenuity zijn twee weken stil en dat komt niet omdat ze ruzie hebben: de zon zit in de weg. Er is een solaire conjunctie bezig, waarbij de zon precies tussen Mars en aarde in staat, waardoor communicatie onmogelijk is.

. @MarsCuriosity just clocked 4,000 Martian days! The time-tested rover remains strong while conducting exciting science and exploring Gale Crater, despite wear and tear from its 11-year journey. Catch up on the latest from our robotic geologist: https://t.co/FdODnqhh3J pic.twitter.com/fyKlNvp0tV

Niet dat de apparatuur op Mars nu vrij heeft: het werk gaat gewoon door, zij het in een afgeslankte versie. Ze staan wel geparkeerd, maar houden ook dan in de gaten of het oppervlak verandert, hoe het met de straling is en wat het weer is. Ingenuity kan hierdoor ook even niet vliegen, maar kan wel de zandbewegingen bekijken met zijn kleurencamera.

NASA's Mars-vloot

NASA schrijft: “Terwijl NASA normaal gesproken gezondheidsupdates ontvangt van de Marsvloot tijdens de conjunctie, zullen er twee dagen zijn waarop het agentschap niets hoort omdat de Rode Planeet zich dan volledig achter de zonneschijf bevindt. Zodra het moratorium (zoals de communicatiepauze wordt genoemd) is afgelopen, zullen de orbiters alle wetenschapsgegevens naar de aarde doorsturen en kan het ruimtevaartuig beginnen met het ontvangen van wetenschappelijke gegevens.”

Kortom, de boel wordt momenteel even aan hun lot overgelaten om deze bijzondere natuurlijke gebeurtenissen te laten plaatsvinden. Perseverance, de Curiosity, Ingenuity, Reconnaissance Orbiter, Odyssey en Maven zijn dus allemaal even niet bereikbaar: ja, zowel de de apparaten op de grond als de orbiters die zich rondom de planeet bevinden zijn tijdelijk niet bereikbaar. Of althans, we sturen ze voor de zekerheid dus even niks. Zij sturen wel informatie naar de aarde, maar ook vanuit hen is er straks een twee dagen lange stilte als de zon pontificaal boven de planeet zit.

Het is wel interessant, zo'n zonneconjunctie: als we er immers ooit zelf naartoe gaan, dan zijn we het contact met de aanwezige astronauten dus best lang helemaal kwijt...