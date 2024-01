​Er is mogelijk heel veel waterijs gevonden op Mars

Een mysterieuze ontdekking rondom de evenaar van Mars: vijftien jaar geleden werden daar grote, ondergrondse afzettingen waargenomen. Inmiddels hebben we de mogelijkheden om het nader te onderzoeken en data heeft Mars Express gedaan. Jarenlang werd er gedacht dat het vulkanisch as of stof was, maar de orbiter laat iets zien wat veel spannender is: water.

Medusae Fossae Nieuwe waarnemingen door Mars Express tonen aan dat het waarschijnlijk waterijs is. Het zou opgesloten zitten onder het Marsoppervlak bij de Medusae Fossae-formatie. Deze formatie scheidt Mars als het ware precies op de helft tussen de zuidelijke hooglanden en de noordelijke hooglanden. Maar ook tussen vulkanisch gebied, waardoor je misschien minder snel aan water zou denken. Olympus Mons is er zelfs: de grootste vulkaan uit ons zonnestelsel. Er werd 15 jaar geleden ook gedacht dat het om ijs kon gaan, maar er konden geen toezeggingen worden gedaan: de kans was ook groot dat het as was, aangezien het een nogal stoffig gebied is. Nu hebben radarsignalen uitgewezen dat het toch erg waarschijnlijk is dat het ijs is: ze zijn namelijk ongeveer hetzelfde als bij de polen van Mars, waar ook ijs te vinden is. Was het namelijk wel stof, dan zou dit zodanig samengeperst zijn dat de radarbeelden iets anders zouden tonen.

Een dikke laag waterijs Maar toch lijkt het dus wel om waterijs te gaan en ook nog een heel dikke laag. Het zou wel 3,7 kilometer zijn. Klinkt nog niet indrukwekkend? Dit ijs zou gesmolten de hele planeet met water kunnen bedenken: 1,5 tot 2,7 meter hoog water zelfs. Echter is er nog wel een kanttekening te maken: er zou ook veel stof doorheen kunnen zitten, waardoor het misschien dus niet genoeg is om zo’n enorme waterhoeveelheid te creëren bij smelten. Sommige mensen denken dat het op Mars altijd heel warm is, maar het tegendeel is waar. De rode planeet is gemiddeld -63 graden, dus ondanks dat het door het stof en de roodoranje kleur een beetje woestijn-achtig lijkt, is het er dus wel degelijk heel koud. Echter is er wel iets dat niet helemaal klopt: het is namelijk niet vochtig: het is een heel droge lucht. Dat ijs zit er sinds een ander tijdperk, waardoor de nieuwe uitdaging voor onderzoekers is om te gaan uitvogelen sinds welk tijdperk dat is. Het prettige is dat Mars-water ook kan zorgen dat we kunnen overleven op Mars. Het is bovendien wat makkelijker te bereiken dan het ijs op de polen.