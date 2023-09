​NASA maakt foto van ijs op Mars: dit is wat dat betekent

NASA found evidence of ice on Mars. What does that mean? pic.twitter.com/Tm7jgmnnek

Niet zo gek dus dat we zo geïnteresseerd zijn in Mars, ook al ligt de planeet ver bij ons vandaan: het klimaat is nog redelijk aarde-achtig. En die kou zorgt ervoor dat er dus ook ijs kan ontstaan. Althans, als dat goedje aanwezig is om ijs mee te maken: water. En we weten allemaal wat er gebeurt als we horen over water op een planeet: dat betekent leven, toch?

Het klinkt vreemd: ijs op een planeet die we vooral kennen als een rode planeet, waardoor hij heel warm oogt. Dat is hij echter zeker niet: de maximumtemperatuur is 15 graden, maar normaler zijn temperaturen van -63 graden. Dat is een peuleschil vergeleken bij de maan, waar het 120 graden Celsius kan zijn, maar ook -170 graden Celsius.

A series of images showing seasonal thawing of dry ice on Mars. ( MRO/HiRISE) pic.twitter.com/qK7sniZcRn

HiRISE

Mars heeft net als aarde ook polen en daar ligt sowieso ijs, echter is dat laatst ook op de foto gezet door HiRISE op een andere plek. Het lijkt een soort gletsjer-achtige stroom van ijs te zijn. Mars, dat ooit uit veel meer water bestond, is tegenwoordig maar een droge bedoening. Niet voor niks is het een rode planeet: het is er kurkdroog: soms 1.000 keer zo droog als de droogste woestijn op aarde, zoals te zien is in een informatief filmpje van Mashable.

Het ijs gaat als een soort lawine in slow motion voorbij en neemt dan vanalles mee op zijn weg: de grond en steen, waardoor je zelfs heel veel later nog kunt zien wat zich heeft plaatsgevonden. Met slow motion bedoelen we ook echt slow motion: dit duurt duizenden jaren. Hoewel het een mooie foto is van HiRISE, is het werk wat marsrover Perseverance vooralsnog interessanter: die gaat in het oude rivierengebied op zoek naar tekenen van vroeger leven op de planeet.

Het moet heel primitief zijn geweest en er zijn voor zover bekend nog geen echte bewijzen voor, maar wie weet wat we tegen zullen komen in de Jezero-krater? Water is eigenlijk altijd wel een teken van een leven, denken we, het is alleen de vraag of we daar nog sporen van kunnen vinden.