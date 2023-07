​Bijzondere donut op Mars gespot: oorsprong onbekend

Marswagen Perseverance maakte enige tijd geleden een foto die de gemoederen nog steeds bezighoudt: een steen in de vorm van een donut. Heel grappig, net als een Jezus-vorm op een tosti, maar dit is iets meer dan dat. Dit is waarom mensen het maar niet kunnen loslaten.

Donutsteen

De eerste foto waarop de donutsteen zichtbaar was, die werd gekiekt in april, maar vervolgens heeft het karretje in juni een foto vanaf 100 meter gemaakt en zie je de donutvormige steen nog veel beter. NASA vindt namelijk ook dat de steen een vreemde vorm heeft. Hoewel het niet heel ongebruikelijk is (we hebben ze op aarde ook), is het toch wat onduidelijk hoe deze donut is ontstaan.

Vaak ontstaan gaten in stenen door erosie, wanneer een zachter binnendeel van de steen eroderen. Niet gek, want op Mars heb je enorm harde winden die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Er zijn echter ook andere theorieën. Zo zou de steen misschien helemaal niet op Mars thuishoren. Het SETI Instituut stelt dit. Waarschijnlijk is het een meteoriet die stuk is gegaan en de donut is dan ook een brokstuk.