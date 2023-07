​NASA stopt 4 mensen een jaar lang non-stop in een Mars-simulatie

Een ruimtereis is niet zomaar iets. Ja, als je een toerist bent die even met zijn teen in de ruimte dipt misschien, maar vaak zijn ruimtereizen vele dagen, soms zelfs weken en misschien in de toekomst wel jaren. NASA is van plan om onderzoek te doen naar de invloed van de planeet Mars op mensen, maar ja, hoe pak je dat aan? De ruimteorganisatie heeft besloten om vier mensen op te sluiten in een Mars-simulatie, om te kijken of ze om kunnen gaan met de stress die een bezoek aan deze planeet met zich mee brengt.

Mars-simulatie

De vier zitten sinds 25 juni opgesloten en ze leven een jaar lang in een 3D-geprint verblijf. De enige mensen die ze om zich heen hebben, dat zijn de drie waarmee ze dit onderzoek doen. De Mars-simulatie bevindt zich in Houston, waar NASA’s Johnson Space Center is, en het idee is dat mensen gaan leren wat de psychologische en sociale uitdagingen zijn die ze tegenkomen wanneer ze naar Mars gaan. Het is niet alleen de Rode Planeet zelf die met de nodige uitdagingen komt, ook de reis ernaartoe is vrij intens en neemt vele maanden in beslag. Plus: je bent extreem ver van huis en ook dat doet psychologisch iets met je, zoals we hebben kunnen meevoelen in de film The Martian.

Het programma van NASA heet Chapea, maar het is de vraag of het makkelijk is om zoiets goed te simuleren. Op Mars kun je niet de deur achter je dichttrekken en vertrekken, dat kan het team nu op aarde wel, al is het uiteraard niet wenselijk. Maar ja, de vier mensen hebben geen direct contact met de buitenwereld, op contact met mission control na (waar een vertraging van 20 minuten inzit) en de mogelijkheid om videoberichten op te nemen voor vrienden en familie (en te ontvangen). Het enige wat ze ‘buiten’ zien is de rode aarde die we kennen van Mars (en dat is ook het enige wat we kennen, want dat is alles wat er op die planeet is). Geen planten, geen dieren, geen water in het uitzicht: alleen maar levenloze, rode aarde.