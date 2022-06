Europees Mars-vaartuig krijgt eindelijk update na Windows 98

De Mars Express van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) krijgt eindelijk een update waar hij al lang op wacht. Noem het maar gerust een upgrade, want het ruimtevaartuig wordt voorzien van een nieuw besturingssysteem na Windows 98. Zelf zijn we hier op aarde al een aantal varianten van Windows verder, maar ruimte-apparatuur is nu eenmaal wat ouderwetser en zal dus ook op een rustigere manier van updates moeten worden voorzien.

Mars Express Engineers van ESA hebben een kleine 20 jaar geleden een orbiter in de ruimte gekregen en die is inmiddels wel toe aan een vers besturingssysteem. Waar de Mars Express het op zich nog goed doet, zijn instrumenten ervan software gaan gebruiken die baat heeft bij een upgrade naar iets verder dan Windows 98. Het gaat specifiek om MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding. Belangrijke tech: het ontdekte in 2018 dat er water moet zijn geweest op de rode planeet. De upgrade betekent bovendien ook iets voor de vondsten die we kunnen doen met de orbiter. Zo kunnen we dan beter kijken onder de oppervlakte van Mars en veel meer details te weten komen over de planeet. MARSIS gebruikt radiogolven op een lage frequentie die weerkaatsen vanaf Mars om zo naar water te zoeken. Er zit een flinke antenne op het apparaat die een paar kilometer onder de oppervlakte van de planeet kan kijken. Het signaal van die 40 meter lange antenne kan door de upgrade beter worden ontvangen.

Windows 98 ESA schrijft: “De meeste van deze golven worden gereflecteerd vanaf het oppervlak van de planeet, maar aanzienlijke hoeveelheden reizen door de korst en worden gereflecteerd op grenzen tussen lagen van verschillende materialen onder het oppervlak, waaronder ijs, aarde, gesteente en water. Door de gereflecteerde signalen te onderzoeken kunnen wetenschappers de structuur onder het oppervlak van de rode planeet in kaart brengen tot een diepte van enkele kilometers en eigenschappen bestuderen, zoals de dikte en samenstelling van de poolkappen en de eigenschappen van vulkanische en sedimentaire gesteenten.” Het geheugen aan boord raakt snel vol, waardoor ESA gegevens wil weggooien die niet nodig zijn. Zo kan MARSIS vijf keer zo lang worden ingeschakeld en kan een groter gebied worden verkend. Nieuwe waterbronnen misschien? Mars Express zal wel even moeten wennen. Windows 98 wordt nog steeds gezien als één van de beste besturingssystemen ooit. Het is in ieder geval beter dan veel Windows-types die erna zijn gekomen, waardoor het de vraag is waar ESA het apparaat precies naar upgrade.

Mars We blijven gefocust op de planeet Mars. We hebben de Maan nu bezocht (en gaat dat natuurlijk weer doen, maar ditmaal met een zwarte persoon en een vrouw, voor het eerst in de geschiedenis). Er is echter een grote wedloop rondom Mars. Wie zal de eerste zijn die voet zet op Mars? Elon Musk wil het graag meteen koloniseren met zijn SpaceX. Op dit moment duurt het echter nog wel 9 maanden voordat mensen op Mars arriveren, en dat betekent dat er nog veel onderzoek moet plaatsvinden voordat we onze medemens hieraan blootstellen.