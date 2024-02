NASA zoekt mensen om een jaar lang in een Mars-pod te wonen

Het gaat in het volgende decennium echt wel gebeuren: reizen naar Mars . Of we er meteen een kolonie stichten, dat moeten we nog maar zien, maar Mars staat zeker op de kaart. NASA wil graag eerst uitproberen of mensen het volhouden in een Mars-woning. Daarom zoekt het nu mensen voor de tweede gesimuleerde Mars-missie.

Today marks 3 Earth years since I landed on Mars. In that time, I’ve collected 23 samples, surpassed 1,000 sols, driven more than 15 miles (24.8 km), and captured thousands of photos of this beautiful planet. There’s so much more to do – and I’m excited to keep exploring! pic.twitter.com/5KmwrvsUek

CHAPEA 2

De tweede, want er is al eerder een ronde ‘leven op Mars’ geweest. Die is op dit moment zelfs nog bezig: de missie waarvoor mensen nu mensen nodig heeft start pas in de lente van 2025, dus je hebt wel even om je mentaal op je aardse Mars-avontuur voor te bereiden. En je moet er ook nog wat extra’s voor doen dat andere kandidaten niet hoeven: NASA stelt deze test alleen beschikbaar aan mensen die in Amerika wonen. Dat kan natuurlijk geregeld worden, maar is niet de makkelijkset taken.

De missie heet CHAPEA 2 (Crew Health and Performance Exploration Analog) en de vier mensen die voor deze missie worden uitgekozen zijn wonen straks in een Mars Duna Alpha voor een jaar. Dat ge-3D-printe huis moet een Mars-habitat voorstellen en doet ook echt de hevige omstandigheden op Mars na. Er wordt ook echt gesimuleerd dat je bijna geen gereedschappen en mogelijkheden hebt en die gereedschappen gaan ook wel eens stuk. Ook zal de communicatie met aarde niet altijd ideaal zijn en deze mensen gaan dat ervaren om te kijken of de mensheid er klaar voor is, dat leven op Mars.