We gaan zuurstof maken op Mars: het is gelukt en dit is hoe

Hoe minder goed de aarde bewoonbaar wordt gemaakt door de mens, hoe meer de mens kijkt naar een toevluchtsoord. Eén van de meest aantrekkelijke plekken is Mars en Elon Musk zou er maar al te graag een kolonie oprichten. Dat plan lijkt een stuk dichterbij te komen, want het is ons als mensheid gelukt om zuurstof te creëren op de rode planeet.

Zuurstof maken op Mars

Uiteraard is het niet zo dat er mensen op Mars zijn geweest die zuurstof hebben weten te maken: we zijn nog niet op Mars geweest, omdat het ten eerste enorm ver weg is en ten tweede eerst nog veel moeten testen voordat we daar ook maar over zullen gaan nadenken. Nee, het is een robot onder leiding van mensen geweest die dankzij meteorieten van Mars zuurstof heeft weten te maken.

Als je de film The Martian hebt gezien, dan kun je je vast nog wel herinneren dat het hoofdpersonage dat op de planeet achterblijft na een risicovolle missie, niet even naar buiten kan stappen voor een hap frisse lucht. Op Mars is een heleboel koolstofdioxide te vinden, maar nog geen 0,2 procent daarvan is zuurstof. Kortom, we hebben dat hard nodig om er te kunnen overleven. Dat kunnen produceren van zuurstof komt nu een stapje dichterbij: we kunnen op Mars zelf zuurstof creëren.