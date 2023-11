​Waarom luchtvervuiling in Afrika ook een probleem is voor ons

Hongkong, Delhi: ze zijn allebei bekend als steden die kampen met veel luchtvervuiling. Smog blijft er soms lang hangen en de lucht die mensen er inademen is schadelijk voor de longen. Echter is luchtvervuiling niet alleen iets van grote steden: zelfs een plek met overwegend veel natuur zoals Nigeria kampt ermee. En als zij er last van hebben, dan wij ook.

In het lage-emissiezone-debat: Laat die auto’s, die goedgekeurd waren door de roverheid op het moment van aankoop, rijden tot ze niet meer door de keuring geraken. Exporteer ze niet naar Afrika waar ze nog 15 jaar ons milieu vervuilen! Luchtvervuiling is een globaal probleem!

Fijnstof

Het grootste probleem met luchtvervuiling is fijnstof. Geen haartjes die je in het zonlicht ziet dwarrelen, maar kleine stofdeeltjes die allemaal maximaal 10 micrometer zijn. Het zijn onzichtbare deeltjes die bestaan uit stikstofoxiden, ammoniak en zwaveldioxide, maar bijvoorbeeld ook koolstof. Het zijn geen dingen die je graag in de buurt van je longen of überhaupt je lijf wil hebben. Fijnstof is niet te voorkomen, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het advies voor wat qua fijnstof nog gezond wordt geacht 15 µg/m³.

In Afrika ademen veel mensen lucht in die vijf tot tien keer zoveel bevat: exorbitant hoog, omdat er steeds meer industrialisatie is op dit continent. Tel daar ook nog een groeiende bevolking bij op en je weet dat het waarschijnlijk niet snel zal verbeteren: integendeel. Bovendien is Afrika ook een blinde vlek als het gaat om hulp op het gebied van luchtkwaliteit. Enerzijds omdat er andere grote problemen spelen, maar waarschijnlijk ook omdat mensen bij Afrika die associatie minder hebben, met zijn grote overdaad aan natuur. Slechts 0,01 procent van het wereldwijde geld dat wordt besteed om luchtvervuiling te verminderen eindigt in Afrika.