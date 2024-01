R.I.P. Ingenuity Mars helikopter

Hij heeft vele malen langer en vaker gevlogen dat het team van NASA vooraf gedacht en gehoopt had, en hij was technisch ook nog (lang) niet aan het eind van zijn latijn. Toch is vorige week, na drie jaar, een eind gekomen aan de missie van de Ingenuity Mars helikopter. Nee, niet omdat de accu of zonnepanelen het – veel later dan verwacht – begeven hebben. De reden dat de ‘flying days’ van Ingenuity ten einde zijn, is een crash tijdens zijn 72e – en dus laatste – vlucht.

Noodlanding werd Ingenuity’s Waterloo

Op 18 januari begon de Mars helikopter dus aan zijn 72e vlucht boven het oppervlak van de Rode Planeet. Die moest vroegtijdig beëindigd worden. Na de noodlanding stond Ingenuity weliswaar weer gewoon rechtop zijn ‘pootjes’, maar de helikopter was er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

Tijdens de noodlanding zijn een of meerdere van zijn rotors beschadigd geraakt. Dat heeft het team van NASA uiteindelijk kunnen zien aan de hand van foto’s die door de helikopter zelf naar Aarde gestuurd zijn. Daarop is de schaduw van zeker één rotor te zien en die mist aan het uiteinde het een en ander. Daardoor, zo heeft NASA geconcludeerd, kan de helikopter niet meer vliegen.



En dat is natuurlijk heel treurig. Zeker omdat bij het begin van de missie verwacht werd dat Ingenuity het maximaal zo’n vijf vluchten zou uithouden. Tenminste, dat was het aantal vluchten waar NASA rekening mee hield. Uiteindelijk werden dat er dus 72, maar dat hadden er meer kunnen worden. Ingenuity leeft immers nog wel. Het team op Aarde heeft nog altijd contact met de helikopter en kan hem in principe ook nog steeds bedienen, maar door de kapotte rotor is vliegen geen optie meer.

Bijna drie jaar op Mars

De Ingenuity landde, samen met de Perseverance Marsrover, op 18 februari 2021 op de Rode Planeet. In zijn actieve tijd heeft hij dus meer dan 70 vluchten gemaakt. Na ruim een jaar, in maart 2022, sprak het team bij NASA al haar verbazing uit over het feit dat de helikopter nog steeds kon vliegen. In april van 2023 werd de zoveelste mijlpaal behaald, toen Ingenuity tijdens zijn 49e vlucht hoger en sneller vloog dan ooit; 16 meter (52 voet) boven het Mars oppervlak behaalde de heli een snelheid van 23,3 kilometer per uur (14,5 mph). Tijd voor een eerbetoon, vonden ze bij NASA. En terecht!