Marshelikopter ingenuity gaat steeds sneller en hoger

Het blijft een wonderlijk fenomeen dat drone-piloten van hier op aarde met een helikopter op Mars vliegen. Helemaal vlekkeloos verloop dat niet, maar tot nu toe blijft Ingenuity en zijn team hier op aarde toch elke keer weer verbazen. Het aantal uitgevoerde vluchten benaderd de 50 en zoals het er nu uitziet wordt die mijlpaal binnen afzienbare tijd doorbroken.

Sneller en hoger

Bij de 49e vlucht, die op 2 april werd uitgevoerd, brak de marshelikopter twee records. Nog niet eerder vloog Ingenuity hoger en sneller. Op een hoogte van 16 meter (52 voet) boven het Mars oppervlak zoefde de heli met een snelheid van 23,3 kilometer per uur (14,5 mph).

Het werd met 282 meter niet de verste vlucht, gemeten naar de horizontaal afgelegde afstand. Dat record staat nog steeds op 704 meter, tijdens de 25e vlucht die een jaar geleden (8 april 2022) uitgevoerd werd. Inmiddels, na 49 vluchten, is de ‘kilometerteller’ van Ingenuity al de 10 kilometer gepasseerd. 10,85 om precies te zijn, zo blijkt uit het logboek van de heli.

Hoeveel vluchten nog volgen en welke records nog gebroken gaan worden? Dat hangt onder andere af van hoe lang de helikopter het technisch nog uithoudt in het barre klimaat op Mars. Inmiddels heeft hij met de records in ieder geval zijn eigen specs al overtroffen. Daarin stond namelijk hij een maximaal bereik had van 300 meter en daarbij op maximaal 15 voet zou kunnen vliegen.