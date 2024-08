SpaceX gaat een risicovolle missie aan: een ruimtewandeling

Hij doet het niet zelf, maar de astronauten die Elon Musk voor zich heeft werken gaan op ruimtewandeling. SpaceX test technologie die baanbrekend zou zijn in een aankomende ruimtewandeling die nu al geschiedenis schrijft: het is de eerste ruimtewandeling door een privaat bedrijf.

Eerste commerciële ruimtewandeling

De ruimtepakken die de astronauten dragen zijn dun en de cabine heeft geen airlock, waardoor het risicovol is, maar SpaceX wil graag testen hoe zo’n ruimtewandeling in zijn werk gaat. 20 minuten lang zullen een miljardair, een voormalig militair piloot en twee SpaceX-medewerkers gaan ‘wandelen’. Ze doen dat op ongeveer 700 kilometer hoogte vanaf de aarde.

Het wordt een bijzondere missie, want tot nu toe hebben alleen overheidsastronauten dit gedaan bij het International Space Station dat zich 400 kilometer boven aarde bevindt. Het is sowieso een heet hangijzer, zo’n ruimtewandeling. Veel ruimtebedrijven willen zich er niet meer aan wagen door de grote risico’s die eraan kleven.

Polaris Dawn and SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities ahead of liftoff on Tuesday pic.twitter.com/qz2RD5bnVM — SpaceX (@SpaceX) August 25, 2024

Polaris Dawn

SpaceX gaat er wel voor. In de Polaris Dawn-missie zullen ze de benen laten strekken in die oneindige ruimte. Er worden hierbij onder andere nieuwe dunne ruimtepakken getest en dus die manier om veilig naar buiten te gaan zonder dat er een luchtbrug op het ruimtevaartuig aanwezig is. Dat ze dit ook nog veel hoger boven de aarde doen waardoor ze meer last zullen hebben van straling, maakt het nog specialer. Maar dus ook risicovoller. Zeker omdat ze bij de Van Allen-riem langsgaan, waar geladen deeltjes rondzweven die satellieten kunnen verstoren en de menselijke gezondheid kunnen aantasten.

Voor SpaceX is deze missie meer dan dat: het is vooral het testen van materialen voor toekomstige maan- en mars-missies. Bij de ruimtewandeling wordt de volledige Crew Dragon even onderdeel van het vacuüm van de ruimte en twee astronauten zullen aan een zuurstoflijn buiten wandelen. Hiervoor moeten ze dagen voordat de wandeling begint al leren ademen en leren omgaan met zuurstof en stikstof. Vooral stikstof kan wel eens problemen geven, wat je ook wel ziet bij duikers die te snel omhoog gaan. Met echo-technologie gaan de astronauten checken of ze er geen bellen in hun bloed komen door stikstof.

Targeting Tuesday, August 27 for launch of Polaris Dawn, the first of the @PolarisProgram’s three human spaceflight missions designed to advance the future of spaceflight pic.twitter.com/w6QF3jBLqt — SpaceX (@SpaceX) August 21, 2024

De missie vertrekt al bijna: morgen op 27 augustus is het zover. Dan houden we vijf dagen onze adem in voor de durfallen die deze spannende missie aangaan.