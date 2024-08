NASA is eruit: SpaceX brengt Boeing Starliner-astronauten naar huis

Niet Boeing, maar SpaceX zal de astronauten die met Starliner naar het ISS zijn gereisd naar huis brengen. Suni Williams en Butch Wilmore kunnen op die manier veilig naar huis keren, al blijft het natuurlijk ruimtevaart met al zijn risico’s van dien.

Geen Boeing, maar SpaceX

Het is een harde dobber voor Boeing, al zal het ongetwijfeld begrijpen dat de veiligheid van de astronauten voorop staat. Zoals we eerder al schreven hebben meerdere hooggeplaatsten bij NASA die nu verantwoordelijk zijn voor het besluit, de situatie met de Columbia van heel dichtbij meegemaakt. Hierbij kwamen in 2003 7 mensen om. Toen NASA uitsprak dat het voor SpaceX kiest zei het er dan ook meteen bij dat het een besluit was dat is genomen met in het achterhoofd het verleden en de ervaring van NASA in de ruimtevaart.

NASA-leider Bill Nelson: “Er zijn vroeger fouten gemaakt: We raakten twee spaceshuttles kwijt omdat er geen cultuur was waarin informatie naar buiten kwam. Ruimtevluchten zijn riskant, zelfs als je ze op de veiligste en meest routinematige manier uitvoert. Een testvlucht is per definitie niet veilig en zeker niet routineus.”

Zonder bemanning naar huis

Kortom, Nelson noemt de volgende vlucht van Starliner een testvlucht. Dat is het ook wel: het ruimtevaartuig gaat nu zonder bemanning naar huis, waar het maar moet afwachten wat NASA verder besluit over de toekomst ervan. Zou dit apparaat wel het stempel mogen hebben om mensen te vervoeren? Tegelijkertijd kan NASA ook weer niet zomaar nee zeggen: het heeft zelf mede voor Boeing gekozen en zijn al vele miljarden in het project gaan zitten. Miljarden die onder andere van de Amerikaanse overheid en dus Amerikaans belastinggeld komen.

We hadden deze uitkomst al verwacht. Stel dat NASA toch zou kiezen voor Boeing, dan zou dit waarschijnlijk voor een golf van verontwaardiging zorgen. Het heeft nog steeds veel problemen om al zijn aandrijfmotoren up and running te krijgen, nadat vijf van de 28 stuks zijn uitgevallen tijdens de heenreis. Ook waren er heliumlekken die een probleem vormden, al zouden die wel zijn opgelost. In ieder geval is het niet de meest veilige optie en er staan wel twee mensenlevens op het spel.

Crew-9-missie

Het is nu aan de Crew Dragon van SpaceX om de klus te klaren, maar dit heeft wel de nodige voeten in aarde. Het betekent voor de vier astronauten die op de Crew-9-missie zouden gaan dat twee ervan niet meer mee mogen. Zij maken ruimte voor Suni en Butch, die nu dan onderdeel worden van die missie. Het betekent dat ze ook pas in februari 2025 op zijn vroegst naar huis gaan. Dat is toch heel anders dan het weekje ISS dat ze voor ogen hadden toen ze aan boord gingen van de Starliner.

Aan de andere kant zijn dit doorgewinterde astronauten en heeft de missie hiermee goede mensen om de taken die de missie behelzen te volbrengen. Alleen moeten hun familieleden en vrienden dus wel aanzienlijk langer wachten voordat ze hen weer in de armen kunnen sluiten.