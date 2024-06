Boeing heeft het gedaan: Starliner is goed en wel gelanceerd

Het spande er al een tijdje om: een paar keer werd de lancering uitgesteld, een keer zelfs toen de astronauten al helemaal klaarzaten, maar nu zijn ze ook echt onderweg. En vooral: veilig en wel. Boeing heeft zijn eerste CST-100 Starliner met crew succesvol gelanceerd met daarin Barry Wilmore en Sunita Williams aan boord.

ISS

Samen zullen ze een week verblijven in het ruimtestation. Dit is voor Boeing een soort generale repetitie waarmee het NASA laat zien dat het geschikt is om astronauten naar het ISS te brengen: dat is namelijk ook de opdracht die het heeft gekregen van NASA. Dat betekent dat straks niet alleen SpaceX de eer heeft om het ISS-vervoer te doen: ook Boeing is een privaat bedrijf dat die belangrijke taak mag gaan uitvoeren.

We hadden niet verwacht dat het vandaag toch nog zou gaan lukken, want er gingen de afgelopen maand meerdere dingen stuk op zowel de Atlas V-stuwraket als de capsule zelf. Iets met een ventiel dat niet goed werkte, heliumgas dat weglekte: het was allemaal erg spannend. De raket moest zelfs helemaal weer terug worden gereden naar de ‘garage’ om te worden gefikst. Begin mei werd de eerste lanceerpoging gedaan, toen volgden er nog een paar, maar uiteindelijk zou het 1 juni gaan gebeuren, of 2 juni. Afgelopen weekend ging het feest echter ook niet door, maar uiteindelijk is het nu dus toch gelukt om mensen naar het ISS te vliegen. Of er tenminste naar onderweg te gaan.

Water maken met urine

Naast de twee astronauten is er ook veel vracht mee. Denk aan een vervangende soort apparaat dat de urine verwerkt van de astronauten op het ISS. De astronauten maken daar normaal drinkwater van, maar het systeem was stuk gegaan. Straks kan dat dus weer gewoon. Ook is er veel onderzoeksmateriaal mee. De astronauten zijn er straks een week en gaan dan weer naar huis: en de bedoeling is dat ze dat doen met de Starliner, die wordt gedockt aan het ISS en wacht tot hij de astronauten weer thuis mag brengen.

De astronauten zijn trouwens doorgewinterde ruimtebezoekers: ze werken al heel lang voor NASA en hebben het ruimtestation al meerdere malen bezocht. Barry is 61 en Sunita is 58: voor beiden is het de derde ruimtemissie. Ze weten dus wel wat ze kunnen verwachten, maar het is natuurlijk alsnog vervelend dat ze zo lang hebben moeten wachten. Maar aan de andere kant maakt dat het succes dat het nu is gelukt ook wel weer extra leuk.