NASA en Boeing vinden niet dat ISS-astronauten vastzitten

De aanhoudende problemen met de Starliner van Boeing zorgen ervoor dat de astronauten die het naar het International Space Station heeft gebracht niet zo makkelijk naar huis kunnen. In ieder geval niet wanneer ze dat van plan waren. Nu moeten ze het voor elkaar krijgen voor juli, anders houdt NASA zich niet aan zijn afspraken omtrent het docken van de Starliner. Volgens NASA valt het allemaal wel mee: de astronauten zitten helemaal niet vast op het ISS, meent de ruimteorganisatie.

Starliner

Starliner heeft probleem na probleem, al is het de laatste tijd voor een euvel met helium dat een gevaar vormt. Zo zijn er meerdere lekken waaruit helium wegloopt en dat is een risico voor de bemanning. Om die reden werd de lancering van de Starliner al meerdere maelen uitgesteld, maar toen het gevaarte eenmaal de lucht in ging, bleek dat er toch meerdere lekken waren waardoor helium kon ontsnappen. Het is nu de vraag hoe ernstig het is en of de Sterliner snel kan terugkeren naar aarde. We hebben hier al vaker over bericht, waaronder het feit dat de astronauten nu min of meer vastzitten op het ISS. NASA slaat dat echter in de wind.

Het geeft aan dat het de ‘luxe van tijd’ gebruikt om veel te leren over de capsule, voordat het weer naar aarde terugkeert. Nu zijn de astronauten zelf inderdaad ook wat langer onderzoeken aan het doen, maar het is een groot verschil of je dat als de luxe van tijd omschrijft of als een aftellende tijdklok die je goed in de gaten moet houden. Tegelijkertijd begrijpen we het wel: hoe meer informatie NASA en Boeing nu over Starliner verzamelen, hoe veiliger toekomstige reizen met het ruimtevaartuig worden. En vooral: des te veiliger de terugreis straks is voor de astronauten die er ook mee naar het ISS zijn gereisd.

Boeing en NASA

NASA stelt, duidelijk wat geïrriteerd: “Ik wil het heel duidelijk maken: we hebben geen haast om naar huis te komen. Het ruimtestation is een fijne, veilige plek om te stoppen en onze tijd te nemen om goed met het vaartuig te werken en te zorgen dat we ook daadwerkelijk klaar zijn om terug te keren,” stelt Steve Stich, programmamanager bij NASA. Er wordt onder andere een aantal tests gedaan met de 28 aandrijvers van het ruimtevaartuig. Dat hoeven niet de astronauten te doen: dat wordt gedaan vanaf de grond in New Mexico. Vijf van die aandrijvers deden het niet goed, waardoor het docken aan het ISS een grote uitdaging was bij het arriveren. Vanaf de grond op aarde is het engineers gelukt om er vier weer aan de praat te krijgen: indrukwekkend.

Wanneer de astronauten nu precies zullen terugkeren is onbekend. Vooralsnog blijven ze nog wel een aantal weken waar ze zitten. Er zouden zelfs nog ruimtewandelingen aankomen, die overigens ook niet zonder risico zijn. NASA stelt dat de heliumlekken die nu bekend zijn in ieder geval geen reden vormen tot zorgen over de terugkomst van astronauten Suni Williams en Butch Wilmore. Wel moeten eerst alle tests worden gedaan met een aandrijflijn van het ruimtevaartuig. Het is te hopen dat er in de toekomst minder problemen komen, want waar het nu om een missie van 45 dagen ging, moet dat in de toekomst 210 dagen worden. Wel wordt er gekeken of Suni en Butch eventueel langer kunnen blijven op het ISS. Dat is misschien ook wel het meest veilig, want tot nu toe is de oorsprong van de problemen met de heliumlekkage nog niet duidelijk.