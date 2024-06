Astronauten Starliner zitten voorlopig vast op ISS

Boeings Starliner heeft probleem op probleem. Toen NASA Boeing en SpaceX het contract voor het vervoeren van mensen naar het ISS gunde, had het waarschijnlijk niet gedacht dat SpaceX het in een mum van tijd voor elkaar zou hebben, terwijl Boeing juist zou worstelen met zijn Starliner. Toch is dat wel wat nu gaande is: nadat het al extreem lang duurde voordat Starliner met bemanning kon vertrekken, is het nu een probleem om ze terug naar aarde te halen.

Heliumlekken

De reden is opmerkelijk genoeg een probleem dat de Starliner op aarde al had: heliumlekken. Er zijn meerdere heliumlekken waargenomen en dat betekent niet alleen dat de Starliner nog wel even gedockt is aan het ISS, maar ook dat de twee astronauten die heen en teruggaan met het ruimtevaartuig langer op het ISS moeten blijven. Nu zijn het getrainde astronauten dus het is geen ramp, maar het wordt wel steeds krapper. Starliner moet terug voor augustus.

Het plan was eigenlijk om deze woensdag terug te gaan, maar dat is niet realistisch. Het apparaat is er niet klaar voor. Butch Wilmore en Suni Williams zullen nog wat langer moeten wachten in het ISS. De problemen die op aarde al waren gespot, zijn erger geworden tijdens de lancering van de astronauten en de data laat NASA zien dat Starliner kleine heliumlekken heeft, naast problemen met de aandrijving. Het zijn er ook niet weinig: 5 heliumlekken maar liefst en het falen van 5 van de 28 controlesystemen voor aandrijving. Het is daarmee heel moeilijk geworden om de veiligheid van de astronauten te bewaken.

I got community noted for the first time. And I disagree with the community note. The delay in Starliner return is due to Helium leaks and thruster issues that were observed on the way up to ISS. It’s clearly not just about “learning more”. pic.twitter.com/KInaMXdPpW — Tesla and Doge (@TeslaAndDoge) June 22, 2024

Boeing Starliner

Als Starliner eenmaal vertrekt, dan is het de bedoeling dat het apparaat goed en welk afdockt van het ISS, een ontsteking heeft om uit de baan te gaan en dan dan de crewcapsule van de servicemodule af te halen, om vervolgens door de atmosfeer van aarde te gaan en met parachutes te landen in de woestijn van New Mexico. Dat is niet niks en zeker met mensen aan boord moet de veiligheid zoveel mogelijk gegarandeerd zijn.

Het niet terugkeren komt wel met een leuke extra voor de astronauten: ze mogen een ruimtewandeling gaan maken. Er staat er een gepland voor vandaag en 2 juli, waardoor de verwachting is dat de astronauten niet voor 5 juli terugkeren, aangezien 4 juli een belangrijke feestdag is in de Verenigde Staten. Butch en Suni maken zich in de tussentijd dus zeker nog wel nuttig.

No one is "stuck" at the ISS. They can come home anytime, they are being allowed to stay longer as the systems are being tested on-orbit. NASA has said for more than a year that this crew would stay longer if things went "well". Is everyone ignorant on this? #Starliner pic.twitter.com/YPYX9pD5fm — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) June 24, 2024

Houdbaarheidsdatum

Waarom het toch wel een ietwat stressvolle situatie is, heeft te maken met de houdbaarheidsdatum: Starliner heeft een 45-dagen max dat het aan het dock mag blijven. Vanaf 6 juni gerekend gaat dat hard. Hoe dat precies gaat lopen, dat wordt dus nog spannend. Er gaan inmiddels ook veel wilde verhalen de ronde: is het goed dat de astronauten meer tijd hebben op het ISS en is dat ingecalculeerd, of is er toch wel iets om daadwerkelijk bezorgd over te zijn? Het internet is er verdeeld over. In ieder geval moeten de families van de astronauten nog even wachten tot ze hun geliefde familieleden en vrienden weer in de armen kunnen sluiten.