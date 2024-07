SpaceX wil zijn Starship-raket in Australië laten landen

De nieuwe trend in de ruimtevaart is herbruikbare ruimtevaartuigen. Het is zowel qua ruimtepuin kwalijk om alles maar in dat oneindige gebied om onze planeet achter te laten en de materialen zijn duur genoeg om te willen recyclen. SpaceX wil zijn Starship-raket graag laten landen bij Australië in plaats van het gebruikelijke Amerika.

Starship in Australië

Hoewel, heel gebruikelijk is het ook alweer niet. Starship heeft nu één gecontroleerde plons op de teller en die vond plaats in de Indische oceaan. Die zee ligt tussen het oosten van Afrika, het zuidoosten van zuidelijk Azië en Australië. Je kunt niet zomaar overal een raket laten neerkomen: dit moet wel worden overlegd met de lokale overheid. SpaceX zou wat meer aanwezig willen zijn in Australië en daar is dit een ideale aanleiding voor. SpaceX wil graag meer testen met de Starship, die uiteindelijk mensen naar de maan en potentieel Mars zou moeten brengen.

Eén van de Starship-raketten moet dan bij de kust van het land van de kangoeroes neerkomen. Starship wordt gelanceerd vanuit Texas, waar SpaceX zijn eigen lanceerplatform heeft. Vervolgens komt hij na zijn ruimteverblijf terug op aarde in de zee bij de kust van Australië, waar dan vanuit Australië wordt gezorgd dat het gevaarte weer veilig en wel op land arriveert. Dat kan nog wel een flink geregel zijn, want de Australiërs willen hun eiland graag authentiek houden en het invoeren van diverse bronnen is lang niet altijd toegestaan. Bovendien is er ook nog de Amerikaanse kant: er zijn nu strenge controles op het exporteren van ruimtetechnologie en daar zal dan toch iets aan moeten veranderen, aldus Reuters..

SpaceX

Nu wil het toeval dat de Amerikaanse overheid sowieso al bezig is om op betere voet te komen met de Australiërs, omdat het een goede vriend kan zijn om te hebben in de strijd tegen opkomend China. Het is bovendien ook vanuit Australië gezien wel interessant. Het is niet een land dat enorm bekendstaat om zijn ruimte-ambities en de ruimtebasis van Australië kan dus best wat meer actie gebruiken. Daarnaast zou SpaceX op den duur graag zijn eigen basis bouwen in Australië. Het wil mogelijk zelfs vracht gaan bezorgen naar Australië door deze raket in te zetten. Het heeft dan ‘maar’ 10 tot 12 uur nodig om te worden afgeleverd. Dat komt omdat de raket in de ruimte wel 27.350 kilometer per uur gaat.

SpaceX is in talks with U.S., Australian officials to land and recover Starship boosters off a coast in Australia, a possible first step toward a bigger SpaceX presence in the region as the two countries bolster their security ties, per three sources. https://t.co/Gxo6QiaJEl — Joey Roulette (@joroulette) July 29, 2024

Een eigen basis is misschien ook wel nodig, want Starship is geen kleintje. Met 120 meter is het de grootste raket van zijn soort ooit. Het was even een paar keer misgegaan met de lanceringen van deze gigant, maar dat ziet SpaceX vooral als een goede manier om data te verzamelen. Blijkbaar heeft het geholpen: in juni beleefde Starship een succesvolle lancering die duidelijk naar meer smaakt. Wanneer de volgende op het programma staat is vooralsnog onbekend.