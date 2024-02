SpaceX moet door fout honderd satellieten uit ruimte halen

De satellieten van Starlink zijn 600 kilometer boven de grond in de ruimte geplaatst. Door de atmosfeer worden satellieten op natuurlijke wijze na vijf jaar uit de baan rond de aarde gehaald. SpaceX kijkt voortdurend welke satellieten dat zijn, om te zorgen dat ze niet in een benarde positie terechtkomen waarbij ze niet meer te verplaatsen zijn. Goed om te weten: als SpaceX er om wat voor reden dan ook eentje mist, dan is er geen gevaar voor ons op aarde. De satellieten branden volledig op terwijl ze neerdalen, ver voordat ze de grond of zee raken.

SpaceX heeft de afgelopen jaren gespendeerd aan onder andere het in de ruimte plaatsen van meer dan 5.000 Starlink-satellieten. Het is een klein deel van de 42.000 (!) stuks die Elon Musk eigenlijk de ruimte in wil hebben. Maar nu worden het er juist weer wat minder, want honderd van de huidige satellieten moeten uit de ruimte worden gehaald.

Starlink heeft een designfout gemaakt met zijn satellieten en moet deze daarom uit de ruimte halen. Het gaat gelukkig niet om alle 5.000+-satellieten, maar wel honderd satellieten van de eerste generatie van Starlink . Werk aan de winkel voor SpaceX, dat ook van Elon Musk is en ervoor zorgt dat de satellieten in de ruimte arriveren, maar er dus ook weer uit worden geplukt.

Gecontroleerd kapotmaken

Er zijn tot op heden 406 satellieten gecontroleerd laten ‘neerdalen’. 17 stuks zijn helaas wel in die benarde positie gekomen waardoor ze niet kunnen worden verplaatst. In de aankomende weken en maanden moet SpaceX nog veel meer van die gecontroleerde dalingen laten plaatsvinden, want er moeten 100 Starlink-satellieten van het eerste uur uit de baan rond de aarde worden gehaald. Hoewel ze nog prima verplaatsbaar zijn, is er een fout ontdekt in die satellieten waardoor ze in de toekomst problemen zullen krijgen.

SpaceX zal het voor het ‘deorbiten’ van de satellieten contact houden met de autoriteiten om te zorgen dat het allemaal veilig gebeurt. In ieder geval zouden gebruikers van Starlink-internet (daar is het immers allemaal om te doen met die satellieten) niets moeten merken van het verdwijnen van nog eens 100 stuks, terwijl er al veel van nature verbranden. SpaceX kan namelijk 55 satellieten per dag bouwen en 200 stuks per maand lanceren, dus de vervangers gaan zo de lucht alweer in. Toch is het spijtig dat door een foutje zoveel extra satellieten waardeloos zijn geworden.