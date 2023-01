​5 nadelen aan de Starlink-satellieten van Elon Musk

SpaceX heeft een overeenkomst met de National Science Foundation in Amerika moeten aangaan om te beloven dat de Starlink-satellieten niet helder worden dan 7, om zo te zorgen dat ze niet zichtbaar zijn met het blote oog. Echter kijken astronomen natuurlijk niet met hun oog, maar met allerlei gereedschappen. Zij hebben last van de satellieten door de reflectie van het zonlicht, maar ook door andere zaken: de satellieten kunnen de signalen van radiotelescopen storen. Kortom, ze maken het toch wat minder fijn om goede wetenschappelijke waarnemingen te doen.

Tienduizenden Starlink-satellieten hangen straks boven onze aarde in de lucht. Op dit moment zijn het er al meer dan 3.000, maar dat aantal groeit en groeit. Starlink heeft onder andere de mensen in Oekraïne geholpen en bewezen dat het werkt, maar is het zo heilig? Dit zijn vijf grote nadelen aan de satellieten van Elon Musk.

Starlink-satellieten verpesten ruimtefoto’s

In het verlengde daarvan hebben we ook kunnen zien hoe Starlink zorgt voor allerlei gekke streepjes in de lucht. Het verpest foto’s, maar ook verpest het hoe onze hemel eruitziet als we die bekijken. Die is namelijk door al die reflecties een stuk minder zwart. Stel dat straks inderdaad de 40.000 satellieten van Starlink in de lucht hangen, dan wordt het steeds moeilijker om naar de ruimte te kijken zonder te worden gestoord door zo’n satelliet.

Het kost de aarde veel om ze te lanceren

Een lancering van een raket is niet alleen duur in geld, maar ook duur qua CO2-voetafdruk. Een vlucht met het vliegtuig veroorzaakt tussen de 1 tot 3 ton CO2 per passagier, terwijl een raketlancering tussen de 50 en 75 ton per passagier zit. Kortom, er komt aardig wat uitstoot vrij bij het lanceren van de satellieten, zeker omdat het allemaal in batches wordt gedaan.