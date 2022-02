SpaceX wil ruimtewandelen: Wat is een ruimtewandeling precies?

SpaceX wil als eerste commerciële bedrijf ruimtewandelingen mogelijk maken. Dat is spannend, want ruimtewandelingen zijn een van de meest gevaarlijke activiteiten die astronauten in de ruimte kunnen doen.

Een ruimtewandeling maken

Een ruimtewandeling wordt ook wel een extra-vehicular activity genoemd (EVA). Het idee is dat een astronaut in een ruimtepak uit het ruimteschip gaat. Hierbij moet de astronaut wel zorgen dat hij vast zit aan het ruimteschip, want anders kan hij of zij losraken van het ruimteschip en ‘kwijtraken’ in de ruimte. Iets dat je bijvoorbeeld goed hebt kunnen zien in de film Gravity met Sandra Bullock.

Het is een risicovolle onderneming, omdat wij als mensen niet zelf kunnen overleven in de ruimte. Zelfs als er maar een klein scheurtje in het ruimtepak komt, dan kan dat funest zijn. Het komt overigens niet eens vanwege de kou in de ruimte, maar vooral de luchtdruk geeft problemen. Een ruimtepak kun je dan ook niet dragen op aarde, omdat de luchtdruk hier zodanig groot is, dat je dan amper zou kunnen bewegen: je krijgt dan een soort Michelinmannetjeslook. Dat astronautenpak zorgt ervoor dat de luchtdruk wordt verlaagd en dat er zuurstof is voor de astronaut om te overleven.