Dit zijn de 5 minst duurzame gemeenten van het land

Woon jij in een gemeente om trots op te zijn, of kan jouw woonplaats wel een beetje hulp gebruiken? We hebben het over duurzaamheid. Hoe goed zijn de energielabels, hoeveel zonnepanelen liggen er op de daken, rijden mensen elektrisch? Uit een nieuw onderzoek komt naar voren welke gemeente het meest duurzaam is, en welke nog het meeste werk heeft om duurzamer te worden.

Energielabels

In het onderzoek is naar drie thema’s gekeken: de energielabels, zonnepanelen en elektrisch rijden. Het energielabel biedt waardevolle informatie, omdat het iets zegt over hoe energiezuinig een woning is en hoeveel focus men erop heeft. Daken, gevels, vloeren: als het geïsoleerd wordt, dan schiet het energielabel omhoog. Qua energielabels doen deze vijf gemeenten het het beste, wat wil zeggen dat deze gemeenten gemiddeld het beste energielabel hebben:

Almere – 67,0%

Lansingerland – 61,8%

Pijnacker-Nootdorp – 60,8%

Purmerend – 57,3%

Dijk en Waard – 55,0%

Veel van deze gemeenten hebben veel jonge wijken, waarbij er in de bouw al veel meer rekening is gehouden met duurzaamheid. Almere is de meest energiezuinige gemeente in Nederland, dus dat is iets om trots op te zijn. In Almere zijn er zelfs maar 90 woningen met een energielabel E of lager. Maar, dan zijn er natuurlijk ook gemeenten die juist het slechtste gemiddelde energielabel hebben:

Westerwolde 5,5

Heemstede 5,6

Terschelling 5,6

Bloemendaal 5,6

Pekela 5,6

Het is niet best gesteld met Westerwolde, waar van de 6.675 huizen met energielabel maar 18,2 procent een A-label heeft. Maar rijd een keer door Westerwolde heen en je snapt het: veel oudere plattelandswoningen aldaar: prachtig om te zien als je er bent, maar je wil die natuurlijk niet bovenaan de slechtste gemiddelde energielabels zien.

Zonnepanelen

Dan de tweede factor: zonnepanelen. Welke gemeenten hebben relatief de meeste zonnepanelen? Op nummer 1 is Tynaarlo, waar mensen vaak ruime daken hebben en koopwoningen, wat een goede combi is voor zonnepanelen. En eigenlijk geldt dit voor alle gemeenten die je hier ziet:

Tynaarlo 59%

Kapelle 59%

Borsele 58%

Ooststellingwerf 58%

Dantumadiel 57%

Gemeenten die relatief de minste zonnepanelen hebben zijn grote steden en dat is niet verrassend. Ja, er wonen daar veel mensen, maar die mensen wonen vaak in appartementencomplexen, waardoor er vaak minder ruimte is voor zonnepanelen: