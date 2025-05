AI verbruikt eind 2025 de helft van alle elektriciteit van datacenters

Nederlands onderzoek

De onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, onder leiding van Alex de Vries-Gao, geven dit aan in Joule. Momenteel staat AI voor een vijfde van de elektriciteit die datacenters gebruiken. Nu is dat wel meer een schatting dan wetenschappelijk bewijs, want het energieverbruik van AI is niet altijd helemaal duidelijk. Grote techbedrijven delen dat niet, waarschijnlijk mede omdat het het bedrijf niet bepaald in een positief daglicht zet qua duurzaamheid.

Hoe De Vries-Gao het dan heeft aangepakt? Met de ’triangulatietechniek’. Hij baseerde zijn bevindingen op openbaar beschikbare toestelgegevens, schattingen van analisten en de winstcijfers van bedrijven om te zien hoeveel hardware er waarschijnlijk voor AI is gebruikt en hoeveel energie die hardware op zijn beurt verbruikt.

Tegelijkertijd hoeft er geen man overboord te zijn: verschillende cryptovaluta hebben inmiddels een duurzamere manier gevonden om te produceren en het is geen vreemde gedachte dat dat op den duur ook staat te gebeuren met AI. DeepSeek zegt al veel minder chips nodig te hebben om zijn kunstmatige intelligentie te laten werken. Tegelijkertijd zou het fijn zijn als bedrijven hier meer over zouden delen, maar het feit dat dat niet gebeurt spreekt boekdelen.

Het energieverbruik is duidelijk niet iets om trots op te zijn of iets waar grote verbeterslagen in worden gemaakt: anders zouden bedrijven dat immers wel van de daken schreeuwen. Misschien dat die tijd er nog aankomt, maar in de AI-race lijkt het er nu toch vooral om te gaan dat een bepaald AI-systeem ‘wint’ en omarmd wordt door het grote publiek versus de verdere werking en verbruik ervan.