Last van datacenters? Dan bouwen we ze gewoon in zee

Hebben we er op het land last van, dan bouwen we het toch gewoon in zee? We doen het met onder andere windmolens en de volgende tak van sport die aan de beurt is, dat is de wereld van datacenters. Die wil de startup NetworkOcean diep in de zee bouwen.

Datacenters

Er is veel spanning en conflict als het gaat om datacenters. Ze zouden wel banen genereren, maar vaak worden er engineers uit allerlei landen ingevlogen om die banen te doen. De regio waar het datacenter staat zou er daardoor toch minder aan hebben dan soms wordt beloofd. Daarnaast wordt er vaak beloofd dat de gegenereerde warmte wordt afgegeven aan huishoudens eromheen, maar blijkt dat ook niet altijd te gebeuren. Datacenters zien er niet heel mooi uit (van de buitenkant dan) en al met al zitten veel regio’s er in dat opzicht niet op te wachten. We weten allemaal het gedoe rond het datacenter in Zeewolde nog.

Eigenlijk is het heel logisch dat we datacenters naar de zee verplaatsen: ze verbruiken namelijk enorm veel water. Ideaal dus om ze in het water te plaatsen. Immers is de zee ook een plek waar elektriciteit kan worden opgewekt, al is dat op veel plekken nog in de experimentele fase. In ieder geval moet er een plan worden gemaakt voor datacenters, want op het land blijken ze zo snel te groeien dat het niet gezond is.

The US is experiencing an electronics-related data center boom, with some being leased before construction begins. Our focus on building to order and utilizing mainly renewable PPAs across Europe has propelled us to a new market position placing us ahead of many of our peers. pic.twitter.com/5PjgoHkbRr — Subsea Cloud (@SubseaCloud) June 5, 2024

NetworkOcean

Sam Mendel en Eric Kim zijn daarom begonnen met NetworkOcean: een startup die een capsule met GPU-servers in de baai van San Francisco wil laten zakken om daar datacenters in zee te maken. De startup is van plan om zo computerinfrastructuur te maken die nog decennia meegaat. De cloud wordt dus in de zee gezonken, om het even oneerbiedig te zeggen. Je zou denken dat dit heel slecht is voor het leven aldaar, maar het blijkt ook met voordelen te komen. De oprichters denken in ieder geval dat de stijgende temperatuur van de zee, die desastreuze gevolgen voor de aarde heeft, kan worden vertraagd door zeewater de capsule te laten koelen en minder stroom te verbruiken.

Het idee is dat een tank met warme servers wordt omgeven door water en dat ze daarmee op natuurlijke wijze worden gekoeld, waardoor flinke airconditioners niet nodig zijn. De capsule zou 0,5 megawatt zijn en vooral kunstmatige intelligentie worden ingezet, mede dankzij H100s, Nvidia GPU’s die erg populair zijn. Helemaal origineel is NetworkOcean er ook weer niet mee: Microsoft testte bij Californië en Schotland eenzelfde soort idee en kwam tot de conclusie dat het logistiek, economisch en milieutechnisch goed zou zijn. Echter is het laatste wat we ervan hoorden in 2020 en is er geen opvolging aan gegeven. Daarentegen is er ook Subsea Cloud dat al 13,500 computerservers in Azië in de oceaan heeft draaien om AI en gaming te ondersteunen.

“Startup NetworkOcean wants to sink GPUs into San Francisco Bay.” https://t.co/qFE4BcBKsp pic.twitter.com/LDKrf546v8 — Allison 🌼 (@melodyisdestiny) September 11, 2024

Datacenters in zee

Klinkt goed, maar er zijn ook mensen die er wat minder over te spreken zijn. Het brakke water van de baai van San Francisco zou door de capsule van NetworkOcean juist verstoord kunnen worden: als er maar een beetje hitte van het mini-datacenter komt, dan kan er al een enorme toename zijn in giftige algen die levensbedreigend zijn voor leven in het water. Wired laat weten dat ook de overheid in San Francisco niet zo te spreken is over hoe NetworkOcean te werk gaat: zonder vergunningen heeft het al tests gedaan met zijn onderwaterdatacenter.

Uiteindelijk is dat ook misschien wel waarom die onderwaterdatacentra toch niet zo’n goed idee blijken. Het is heel moeilijk om er vergunningen voor te krijgen, mede omdat wetten vaak zijn gebaseerd op oude informatie. NetworkOcean heeft in ieder geval besloten om een eigen stukje van de baai te gebruiken om hun onderwatercapsule een uur onderwater te testen. Echter, het bedrijf denkt dat het een privé-stukje is waarvoor geen vergunning nodig is, terwijl de overheid daar waarschijnlijk anders over denkt. Het laatste woord is hier dus zeker niet over gezegd, maar een bedrijf als NetworkOcean kan altijd nog uitwijken naar locaties die wat milder zijn om hun tests te doen. Of dat uiteindelijk echter moeder aarde zal helpen of juist niet, dat moet nog worden bepaald.