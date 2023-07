Kunnen we straks nog beter energie halen uit zeegolven?

Je weet dat we energie kunnen halen uit water: kijk naar een waterrad of naar een dam. Maar het kan ook door de golven van de zee te gebruiken en daarin is nu een nieuwe doorbraak. Er is een apparaat ontwikkeld dat de Waveline Magnet heet en die drijft in het water om zoveel mogelijk energie uit de golven te halen. Dit is hoe dat werkt.

Waveline Magnet Het idee is dat deze nieuwe uitvinding moet gaan concurreren met fossiele brandstoffen. De Waveline Magnet is een soort vlot op het water dat extreem lang kan zijn: wel 600 meter. Het apparaat wordt gemaakt door het bedrijf SWEL, dat er al een decennium mee bezig is. Het vlot heeft een soort ruggengraat die de boel bij elkaar houdt. Daarbij wordt er druk gecreëerd door pompjes die het zeewater verzamelen en dan kan er waterstof worden gemaakt (een brandstof voor waterstofauto’s en hopelijk ooit meer vliegtuigen). Ook kan er elektriciteit worden gemaakt. Het apparaat kan dus enorm lang zijn, maar dan moeten de golven er maar net naar zijn. Waar golven wel 3 meter zijn kan er 140 gigawatt uur per jaar worden gegenereerd aan energie (bij een variant van 600 meter lang en 24 meter breed). Hoeveel waterstof er kan worden gemaakt is onbekend, maar het is wel het doel van SWEL om daar hoog op in te zetten. Het wil op meerdere vlakken een soort vuist maken tegen fossiele brandstoffen en dat doet het dubbel en dwars door te komen met zowel energie die door de golven is opgewekt als waterstof.

De laatste test Waveline Magnet is er echter nog niet: zoals je ook al aan de video’s in dit artikel kunt zien is het nog in een testfase. Het moet nog een prototype door en dan is het klaar voor commercieel gebruik, al zal dat commerciële debuut wel een kleinere versie zijn. Kan dit een goede oplossing zijn voor het opwekken van stroom en waterstof, of hebben bijvoorbeeld zeedieren er toch last van? En hoe gaan we deze straks implementeren: wie is er verantwoordelijk over dit soort technologie op de open zee? Er moeten dus nog wel wat vragen worden beantwoord, maar als deze technologie echt goed werkt, dan kan dit toch weer een kleine bijdrage leveren aan een iets minder vervuilde wereld. Plus: er is genoeg zee om dit soort dingen te implementeren. Duimen dus voor een succesvolle generale repetitie.