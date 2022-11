Zee-energie en binnen tuinieren: de beste uitvindingen van 2022

2022 was een bewogen jaar. Leken we eindelijk het coronavirus iets meer achter ons te kunnen laten, startte er een oorlog en moesten we leren om te gaan met grote financiële veranderingen. Nog steeds. Toch is 2022 ook een positief jaar. Zo hebben we allerlei geweldige, technologische uitvindingen gezien. Sommigen bewezen zichzelf meteen, anderen zijn nog gloednieuw. TIME maakte een lijst met de 200 beste uitvindingen van 2022, met daarop onder andere de betoverende BMW iX. Wij kozen 10 favorieten -en een flink aantal wildcards-.

Robotvriend voor ouderen Intuition Robotics ElliQ is een robot die op een keukenmachine lijkt. Je zet hem op je tafel of nachtkastje en hij kan er emotioneel voor je zijn. Zo voelen mensen die zich eenzaam voelen door lockdowns, maar ook ouderen die weinig mensen over de vloer hebben, zich minder eenzaam. Dankzij kunstmatige intelligentie kan ElliQ een goed gesprek hebben dat echt ergens over gaat, al is praten over koetjes en kalfjes ook een optie.

De schade van oorlog in beeld Scale AI maakt datasets om machine-learningsystemen te helpen. Zo kunnen bijvoorbeeld de chauffeurloze bezorgbusjes van Domino’s in de gaten worden gehouden. Maar ook kunnen ze in kaart brengen welke schade de oorlog tussen Rusland en Oekraïne berokkend: het maakt namelijk gebruik van streams van commerciële satellieten. De AI kan automatisch detecteren wanneer een gebouw er anders uitziet en schade heeft ondervonden. Zo weten mensen met goede bedoelingen sneller hoe ze op de juiste plek komen om hulp te bieden, waaronder de NAVO.

Deepfakes herkennen Als er iets gevaarlijk is, dan zijn het wel deepfakes. Het idee dat je een levensechte video kan maken van een beroemdheid of politiek figuur en je die persoon alles kan laten zeggen wat je maar wil, kan zorgen voor veel onrust in de wereld. Hoewel het een illusie is dat er echt apps bestaan die alle deepfakes kunnen herkennen voor nu en voor altijd, is Truepic Lens zeker voor nu eventjes een toffe oplossing om te ontdekken of iets nep is of niet. Truepic kan veilig de echtheid van documenten en afbeeldingen vaststellen en dat maakt het internet toch een stukje veiliger.

AI om je huurauto te inspecteren De Ravin Inspect App is er om voertuigen te controleren. Niet zozeer die van jezelf, maar bijvoorbeeld je huurauto. Het is altijd stressvol om de auto in te leveren: wat als er schade op zit waar je niet verantwoordelijk voor bent en nu wel verantwoordelijk voor wordt gehouden? Ravin maakt het mogelijk om een auto te scannen en zelfs de kleinste beetjes schade te herkennen. Onder andere Toyota maakt er gebruik van.

Een knuffel die terugknuffelt Hugimals zijn beren die je een knuffel teruggeven. Dat komt omdat ze zijn gemaakt met wat gewicht erin, zodat je het gevoel hebt dat je knuffelbeer je ook daadwerkelijk een knuffel teruggeven, omdat er wat meer gewicht in de schaal wordt gelegd. Dat ‘echte’ knuffelgevoel zou stressverlagend zijn en je kalmer maken, zodat je wordt getroost en bijvoorbeeld beter in slaap kunt komen.

Social media voor het echte leven Het is niet makkelijk om op te staan als nieuw social media-platform, maar het is de mensen achter het Franse BeReal gelukt. Deze social media-app stuurt elke dag op een willekeurige tijd naar alle gebruikers een melding dat ze een post moeten maken. Daarbij is er geen tijd voor een geënsceneerde foto. Het moet snel, het moet met de twee camera’s van je smartphone tegelijk en boven alles moet het vooral echt zijn. En dat is heel verfrissend.

Lekker binnen tuinieren LG Tiiun, het blijft grappig dat deze gadget klinkt als ‘tuin’, want dat is ook precies waar hij voor bedoeld is. We zagen dit jaar een enorme opkomst van thuistuintjes en daarmee worden een soort kastjes of technologische gadgets bedoeld waarin je pods doet die dan uitgroeien tot tomatenplanten, muntplanten en bascilicum. Op die manier hoef je dat niet meer in de supermarkt te kopen, terwijl de planten mede dankzij infraroodlicht groeien als kool. Pesticidenvrij en het staat ook nog eens heel vrolijk, dat groen.

Donut-oordopjes die je de hele dag kunt dragen Oordopjes in tijdens je fietstochtje naar kantoor? Prima. Oordopjes in tijdens je hele dag in de kantoortuin? Auw. Op een gegeven moment staat de vorm van je oor het niet meer toe dat je die oordopjes er uren achtereen ingedrukt houdt. Sony’s LinkBuds moeten daar verandering in brengen, want het zijn donutvormige oordopjes die niet je gehoorkanaal afsluiten en daardoor wat prettiger drager.

Energie uit zeewater We zoeken nog steeds naar manieren om het zonlicht, de wind en het water beter voor ons te laten werken. Een nieuwe innovatie op dit gebied is WaterLight, dat een halve liter zeewater kan zorgen voor een lampje dat 45 dagen (!) aanstaat. Je kunt er ook je telefoon mee opladen. Dat doet WaterLight door een chemische reactie te veroorzaken door zout water en magnesium, waardoor een elektrische golf ontstaat die direct kan worden ingezet. Dit is een geweldige uitvinding voor heel veel mensen die weinig of geen toegang hebben tot elektriciteit.

De mooiste speakers ooit Het is een plaatje om te zien: Teno lijkt op een steen die door de midden is gekraakt en door de Japanse kintsugi-kunst weer tot één geheel met litteken is gemaakt. Kitsugi is de kunst waarbij scherven van een bord met goud aan elkaar worden geplakt. Deze Bluetooth-speaker die meteen voor licht zorgt speelt daarmee en bevat een perfect design zonder knoppen. Je hoeft er maar licht op te duwen om de lamp of het geluid heviger te maken. Batterij bijna leeg? Dan klinkt het geluid van regendruppels. Poëtisch mooi.

Beste uitvindingen van 2022 Andere uitvindingen dit jaar die zeker de moeite waard zijn, dat zijn Starlink-internet (dat dit jaar pas écht aan ging), de elektronische personenuito op zonne-energie genaamd Sion (door Sono Motors), de Cowboy C4-ebike, de superslimme Withings Body Scan-weetschaal en de vouwbare laptop Asus Zenbook 17 Fold OLED. Met zoveel toffe uitvindingen in 2022 zijn we extra benieuwd wat 2023 voor ons in petto heeft. Dan is immers het chiptekort meer hersteld en dat biedt hopelijk meer mogelijkheden voor geweldige, nieuwe uitvindingen.