​Net echt: de leukste robots van CES 2022

De Consumer Electronics Show loopt inmiddels op zijn einde, maar we hebben veel geweldige uitvindingen gezien. Mooie televisies, grappige gadgets en van alles en nog wat voor gamers. Waar we het echter nog niet over hebben gehad, dat zijn de bijzondere robots die de revue passeerden.

Beomni Beomni is een robot zoals we die kennen uit films: hij ziet er ongeveer zo uit als een robot als je hem zou tekenen. Klassiek, maar wel voorzien van allerlei moderne snufjes, zoals de mogelijkheid om van buitenaf op deze Beomni in te loggen, met eventueel zelfs bediening via een virtual reality-bril. Hij rijdt rond op wieltjes, heeft een stevige bouw en een lief gezicht. Wat deze robot echter zo bijzonder maakt is zijn precisie. Hij kan een klein snufje zout toevoegen in de keuken of een plastic flesje leegschenken. Dit is geen barman-robot, ook geen chefkok: Beomni is bedoeld voor ouderen en eigenlijk nog meer hun naasten. Je kunt nu namelijk dankzij je VR-bril op afstand je oude moedertje helpen, door die robot te gebruiken. Daarnaast is de robot zelflerend, waardoor hij op een gegeven moment ook dingen zelf kan doen.

Ameca Een vriendelijk gezicht is leuk (denk aan Pepper), maar er is ook een robot gepresenteerd die eng realistisch is. Hij heeft gezichtsuitdrukkingen: niet door schermpjes, maar door motoren en kunststof delen waardoor de robot kan fronsen, lachen en gekke bekken kan trekken. Zijn ogen kunnen je ook intens aankijken en zelfs je vinger volgen als je die -heel kinderachtig- voor zijn gezicht bungelt. Het grappige is dat Ameca van het trio robots in dit artikel het minst kan, maar toch wordt hij erg eng gevonden: het realistische gelaat toont een spannend inkijkje in wat misschien onze toekomst gaat zijn. Dit is de robot waarvan Elon Musk zei ‘Yikes’ en als iemand wat gewend is, dan is hij het wel.

Labrador Retriever Het klinkt als een hond, misschien een robothond, maar dat is het niet. Het is een bijzettafel die zomaar van de ene kant van de bank naar de andere kant kan scheuren. Deze tafel doet dat niet willekeurig; het is een slimme tafel die behalve je drinken of de afstandsbediening naar je toe rijdt, ook borden kan pakken om de tafel te dekken of andere items voor je kan pakken en brengen. Uiteraard wel als je op dezelfde verdieping bent, want traplopen kunnen nog maar weinig robots. De robot is ook vooral bedoeld voor ouderen, die toch al vaak gelijkvloers wonen en de zorg, want deze tafel biedt ook ondersteuning voor mensen die moeilijk ter been zijn. Deze bijzondere bijzettafel kost 1322 euro, maar komt in eerste instantie alleen uit in de Verenigde Staten. Je moet er wel nog een abonnement bij afnemen à 100 euro per maand en dat is voor drie jaar verplicht.

Robots op CES 2022 Uiteraard zijn de robots niet per se morgen volop in de winkel beschikbaar: ze zijn er vooral om te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van robots. Voordat we zelf de keuze hebben uit welke robot we in huis nemen, zijn we dus nog wel wat jaren verder.