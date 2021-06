​De schattige en populaire robot Pepper wordt niet meer gemaakt

De robot Pepper wordt niet meer gemaakt. We hoopten dat we anno 2021 wel wat meer robots in het straatbeeld zouden zien, maar fysieke figuren zijn het niet, het zijn juist vaak robots die achter de schermen werken. Er zijn echter wel een paar charmante robots die wel in de winkels, hotels en andere instanties te vinden zijn. De zorgzame, schattige Pepper was daar één van. Echter heeft fabrikant Softbank de productie ervan stopgezet.

Robot Pepper

Pepper is een robot die we in Nederland weinig zien (misschien door het weinige vertrouwen in robots in winkels). Je vindt haar wel in sommige ziekenhuizen, waaronder de polikliniek Geriatrie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Daar is Pepper één van de verpleegkundigen, want ze helpt het team door mensen in de centrale hal van het pand van informatie te voorzien. Enerzijds om te helpen bij de zorg, maar ook om mensen wat meer bekend te maken met robots en eHealth.

In Japan zie je Pepper veel vaker voorbij komen. Er zijn onder andere grote elektronicawarenhuizen en banken die gebruikmaken van de robot. Ze is voorzien van een vriendelijk gezicht met grote ogen en daarnaast een tablet op de borst. Deze is ondersteunend voor de communicatie en helpt je bijvoorbeeld te tonen op welke verdieping je een bepaalde productcategorie kunt vinden. Hieronder zie je een foto van Pepper in Japan: