​Wat is er eigenlijk gebeurd met waterstofvoertuigen?

We praten veel over zelfrijdende voertuigen, elektrische voertuigen en deelvoertuigen, maar het was een tijd dat ook de waterstofauto deel uitmaakte van deze gesprekken. Wat is er met het waterstofvoertuig gebeurd?

Elektrische auto's

Er zijn twee typen waterstofauto's. De meest voorkomende is een elektrische auto die van waterstof gebruikmaakt. Hierbij is er geen batterij aanwezig zoals je gewend bent in reguliere elektrische auto’s, maar zit er een systeem in dat waterstof in een brandstofcel met zuurstof in aanraking laat komen, waarbij water ontstaat en elektriciteit geproduceerd wordt.

Het restproduct is daarbij geen koolstofdioxide maar waterdamp, wat minder schadelijk is voor het milieu. Tenminste, als het maken van waterstof niet wordt gedaan via stoomreforming maar elektrolyse met groene stroom. Er zijn ook waterstofauto’s die wel een verbrandingsmotor hebben. Alleen wordt hierin geen diesel gebruikt, maar waterstof als brandstof.