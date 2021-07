​Hyundai richt zich nu op waterstofaandrijving voor zeeschepen

Hyundai is leider op het gebied van waterstofaandrijving voor voertuigen. Twee nieuwe initiatieven versterken nu deze voorsprong. Samen met partnerbedrijven is Hyundai begonnen aan de ontwikkeling van waterstofaandrijving voor zeeschepen. Ook is er een nieuwe samenwerking, met Kia en Next Hydrogen, voor de productie van groene waterstof.

Waterstofaandrijving



Hyundai is leidend op het gebied van waterstofaandrijving voor voertuigen en dat gaat veel verder dan alleen auto’s zoals de Hyundai NEXO. Zo rijden er ook al vrachtauto’s, bussen en treinen rond met waterstof-elektrische aandrijving van Hyundai. Daar komen nu ook schepen bij.

Hyundai Motor Company heeft een overeenkomst getekend met Hyundai Global Service en Korean Register (KR). Hyundai Global Service is een Zuid-Koreaanse fabrikant die is gespecialiseerd in elektrische aandrijfsystemen voor schepen en onderdeel van de Hyundai Heavy Industries Group. Korean Register is de enige internationale Zuid-Koreaanse maatschappij die waterstof-brandstofcelsystemen ontwikkelt voor de scheepvaart.

De overeenkomst betekent een strategische samenwerking voor het toepassen van waterstofaandrijving in zeeschepen. De samenwerking moet bovendien een platform worden voor zakelijke mogelijkheden op gebied van waterstof voor schepen en daarmee een flinke verduurzaming van de scheepvaart.

Bij deze samenwerking levert Hyundai de brandstofcelsystemen en biedt het technische ondersteuning. Hyundai Global Service zal de aandrijfsystemen produceren en op de markt brengen. Tot slot zorgt Korean Register ervoor dat er standaarden komen voor typegoedkeuring, waaraan alle schepen met waterstofaandrijving moeten gaan voldoen.

Het eerste resultaat van deze samenwerking moet in de tweede helft van 2022 zichtbaar worden in de vorm van kleine schepen met waterstofaandrijving. In de jaren daarna wordt de technologie ook beschikbaar voor middelgrote en grote zeeschepen.

Groene waterstof



Daarnaast is Hyundai samen met Kia en Next Hydrogen Corporation een samenwerking gestart die de productie van groene waterstof voordeliger moet maken. De bedrijven werken samen aan een systeem dat werkt met alkaline-water-elektrolyse. Water-elektrolyse is het specialisme van Next Hydrogen. Alkaline-water-elektrolyse heeft zichzelf tot nu toe bewezen als de interessantste oplossing, maar de bedrijven zullen ook de sterke en zwakke punten van andere varianten van water-elektrolyse onderzoeken.

Met alkaline-water-elektrolyse is de waterstofproductie veel minder kostbaar en tijdrovend dan conventionele groene waterstofproductie. Het werkt bijvoorbeeld met goedkope katalysatoren en is geschikt voor productie op grote schaal. Ook zijn de bouw- en onderhoudskosten voor een dergelijk systeem lager. Naarmate de technologie verbetert kan een groter alkaline-water-elektrolysesysteem worden gebouwd, wat de efficiëntie verder vergroot.

Deze voordeliger productie van waterstof zorgt er niet alleen voor dat groene waterstof aantrekkelijker wordt ten opzichte van ‘grijze’ en ‘blauwe’ waterstof, maar ook wordt het toepassen ervan voor meer bedrijven en doeleinden interessant.