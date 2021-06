Hyundai test lijnbus op waterstof in de Duitse alpen

In het zuiden van Duitsland is de afgelopen week een bijzondere lijnbus van Hyundai in gebruik genomen. Twee lijndiensten gaan daar om beurten een door waterstof aangedreven elektrische autobus testen. Behalve dat de bus een bereik heeft van 500 kilometer, op één tank met waterstof, is hij dankzij de elektromotor met een vermogen van 245 pk ook geschikt voor gebruik in bergachtige gebieden, zoals de omgeving van München.

De Elec City Fuel Cell bus

De zogenoemde Elec City Fuel Cell bus werd in 2019 in Korea gepresenteerd. In totaal zijn er tot nu toe ruim 100 in gebruik genomen. De komende maanden wil de autofabrikant de proef in Zuid-Duitsland uitbreiden naar nog eens vier lijndienst vervoerders.

Hyundai wil met de proef in de Duitse alpen aantonen dat de waterstof aangedreven elektrische bussen geschikt zijn voor gebruik als alternatief voor de nu nog vaak door diesel of aardgas aangedreven OV-bussen. Daarvoor wordt gedurende de testfase regelmatig feedback gevraagd aan zowel de busbedrijven en chauffeurs als passagiers.