Tonga komt binnenkort weer online dankzij Starlink

De satellietbeelden van de vulkaanuitbarsting bij Tonga, enkele weken geleden, waren massief indrukwekkend. Helaas was dat ook het geval voor de aangerichte verwoestingen. Het persoonlijke leed had uiteraard verreweg de meeste impact, maar voor de hulpverlening was het een ramp dat het eiland dagenlang niet of nauwelijks bereikbaar was. De verbinding met het internet, een zeekabel, was door de uitbarsting gebroken. Het repareren van zo’n verbinding is bepaald geen sinecure. De glasvezel kabel zelf is niet veel dikker dan een tuinslang en overbrugt een afstand van ruim 825 kilometer. Daarom is de tussenoplossing waar nu aan gewerkt wordt, een hele slimme: Starlink.

Internet vanuit de ruimte, via Fiji

Op Tonga is de situatie echter nog niet zover dat daar al veel werk verzet kan worden voor het herstellen van een internetverbinding. Daarom is een team van SpaceX engineers naar het (relatief) nabijgelegen Fiji gereisd om daar een Starlink grondstation op te zetten. Om de draadloze satellietverbinding te kunnen realiseren heeft Fiji SpaceX een tijdelijke zendmachtiging verleend.