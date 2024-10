SpaceX schrijft geschiedenis en vangt raket op uit de ruimte

Om 14:25 uur Nederlandse tijd ging het de lucht in vanuit Texas, wat aanzienlijk vroeger was dan aanvankelijk werd gedacht. Als in: dat de lancering vandaag al kon plaatsvinden. De verwachting was dat de Federal Aviation Administration hier pas eind november goedkeuring voor zou geven. Het lukte door hard werk van SpaceX om op tijd aan milieu- en veiligheidsregels te voldoen. Het mooie is bovendien dat er niet alleen voor de vijfde lancering (deze dus), maar ook voor een zesde lancering. Wanneer die plaatsvindt is nog onbekend. In principe is datgeen wat juist zo belangrijk was in deze tests namelijk nu gelukt: het opvangen van de Super Heavy.

SpaceX Super Heavy

Eerder hebben we al een keer gezien dat er onderdelen explodeerden en dat het helemaal mislukte, waarna SpaceX toch zei blij te zijn met de test, omdat het weer voor data zorgt. Dat heeft het vandaag ook regelmatig herhaald, want uiteindelijk is niet alleen het vangen wat belangrijk is, maar ook de data van hoe en wat om te zorgen dat het volgende keer weer net zo goed kan gaan. Zo kunnen dure ruimte-onderdelen worden hergebruikt en dat is vrij uniek voor de ruimtevaart.

Goed nieuws dus, dat ‘Mechazilla’ de Super Heavy-raket heeft gevangen. De Super Heavy is op zichzelf ook al 70 meter, dus je kunt je voorstellen dat het een spel van reuzen was.