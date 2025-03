Pech voor SpaceX: Starship-testvlucht mislukt alweer

Goed opgevangen

Ditmaal is een deel wel gelukt: de booster kon goed loskoppelen en het onderste deel van de 123 meter hoge raket werd succesvol opgevangen op het lanceerplatform. De tweede stap ging mis: trap nummer twee kwam 150 kilometer hoog, verloor na 10 minuten contact en nadat het begon te draaien viel hij in stukjes uit elkaar. Het had eigenlijk een soort van heel in zee terecht moeten komen, maar dat is dus niet gelukt. In plaats daarvan is er brandend puin in Florida neergedaald en konden daardoor zelfs tijdelijk geen vluchten vertrekken vanaf Orlando’s grote vliegveld.

We weten nog niet wat er precies misging in deze testvlucht. Bij de eerste testvlucht is het waarschijnlijk lekkende brandstof geweest die het zelfvernietigingssysteem van het ruimtevaartuig triggerde. Het is voor iedereen jammer dat deze vluchten mislukken, maar waarschijnlijk nog het meest voor Elon Musk. Die roept wel dat hij naar Mars wil en dat de Maan maar saai is, maar het lukt zijn ruimtebedrijf tot op heden nog niet om echt ver te komen, laat staan helemaal bij de maan in de buurt te zijn. Mars lijkt dus verder weg dan ooit. Tegelijkertijd is ruimtevaart nu eenmaal iets dat veel tijd en veel tests in beslag neemt, omdat het allemaal nieuwe uitvindingen betreft. Geen reden dus om al bij de pakken neer te gaan zitten, maar het is te hopen dat er snel een nieuwe test kan plaatsvinden die hopelijk wel goed afloopt.