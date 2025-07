Teufels nieuwe speaker Motiv XL belooft een compleet orkest

Het Duitse audiomerk Teufel heeft een nieuwe speaker gelanceerd: de Motiv XL zou geen speaker zijn, maar een heel orkest. Dat betekent niet dat het een logge luidspreker is: het is namelijk een draagbaar exemplaar. Hierdoor kun je hem in de zomer meenemen naar het park of in de tuin, terwijl je hem in de winter binnen gebruikt.

Motiv XL

De drivers hebben een driekanaalsuitvoering wat moet helpen een rijk stereogeluid voort te brengen. Er zijn kevlar wokwoofers aanwezig, een 24 bits/96 kHz digitaal-naar-analoog-converter en Clss D-eindversterkers met een RMS-vermogen van 210 Watt. Het geluidsdruknivueau is 103 decibel. Het is dus een speaker die goed beslagen ten ijs komt, die je bovendien ook aan kunt sluiten aan een platenspeler, televisie of laptop. Wil je liever karaoke-zingen, dan kun je ook een microfoon bedraad aansluiten op dit apparaat.

Je kunt deze speaker gebruiken via Bluetooth en er is daarnaast Dynamore-technologie aanwezig om het geluid breder te trekken. Je kunt hem beheren binnen je bestaande Roon-omgeving en gebruiken in combinatie met streamingdiensten als AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect en TuneIn. De geluidsinstellingen zijn te finetunen in de Teufel Home-app. Ook op het apparaat zelf is bediening aanwezig voor de audio.